شاهد.. قمر العالم مصطفى فهمى.. هاجر الشرنوبى: اتصورت معاه عشان اغيظ ماما

نشرت الفنانة هاجر الشرنوبى صورة مع الفنان مصطفى فهمى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وعلقت هاجر الشرنوبى على الصورة : “الصورة دي مخصوص علشان أغيظ بيها ماما.. قمر العالم مصطفى فهمي”.

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