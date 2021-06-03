نشرت الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن وفاة الفنانة تحية حافظ. وقالت عفاف مصطفى : “رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدي زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها”.

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