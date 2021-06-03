إيمي سمير غانم تدعو لوالدها عبر انستجرام

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على الدعاء لوالدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

وكتبت ايمي عبر حسابها علي انستجرام “ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، واعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وأهْلاً خَيْراً مِنْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ] .”

وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .

وقال عوض، في تصريحات تليفزيونية، إن دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وما زالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات.

وأضاف: "الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها الشفاء بإذن الله".