هدية ابنة هالة صدقي في عيد ميلادها حديث الجمهور والأخيرة تعلق: "لها ألف معنى"

هالة صدقي بعد احتفالها بعيد ميلادها في الأيام الماضية، كشفت عن هدية مميزة حصلت عليها من ابنتها، وأثارت هذه الهدية إعجاب قطاع واسع من متابعي الفنانة المصرية.

هالة صدقي تكشف عن هدية ابنتها لها في عيد ميلادها

هالة صدقي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لمتابعيها تكشف من خلالها عن أهم الهدايا التي قدمت لها احتفالا بعيد ميلادها الـ60، حيث أوضحت النجمة المصرية أن الهدية التي قدمت لها من ابنتها تعد من أجمل ما حصلت عليه في عيد ميلادها، وذلك لاحتوائها على رسمة لها مع توأمها.

وأكدت هالة صدقي أن ابنتها استمرت ليوم كامل في رسم هذه اللوحة الفنية، واعتبرت أن لوحة ابنتها لها ألف معنى، كما علقت بشكل طريف على ظهورها في اللوحة فكتبت: "طبعا هتسألوا على هدايا العيد ميلاد، أجمل هدية من بنوتي قعدت ترسم فيها يوم كامل، لوحة لها ألف معنى بس رجلي معوجه".

موهبة ابنة هالة صدقي في الرسم حديث الجمهور

هالة صدقي رغم تعليقها الطريف لكن تيار واسع من متابعيها أشادوا بموهبة ابنتها واللوحة التي قامت برسمها لتعبر من خلالها عن شكل أسرتها كما تراه فكتبت إحدى المتابعات: "ما شاء الله بنتك موهوبة جدا، ربنا يحفظهالك"، بينما اعتبر البعض الآخر أن الصورة تحمل رسائل عدة والتي تعبر عن واقع الأزمة بين الزوج السابق للفنانة هالة صدقي وابنائه، كما عبر عدد من المشاهير من بينهم الفنانة إيمي سالم عن إعجابهم بالصورة.



وكانت هالة صدقي قد سخرت في الأيام الماضية من طلب زوجها سامح سامي لها في بيت الطاعة، وأكدت أن الأمر بمثابة حدث طريف.

أصدقاء هالة صدقي يحتفلون بعيد ميلادها

هالة صدقي فؤجئت خلال الأيام الماضية باحتفال أصدقائها بعيد ميلادها داخل أحد المطاعم، حيث استقبلوها بالغناء والتصفيق، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وهي تقدم "زير مياه" هدية ساخرة ردا على ما قام به زوج هالة صدقي السابق من إنذارها بالطاعة.

وظهرت بوسي شلبي برفقة أسرة الفنانة هالة صدقي في الحفل، ومازحت بوسي صديقتها بعد أزمة طلبها في بيت الطاعة، وقالت لها: "جبنالك زير عشان تشربي منه في بيت الطاعة وأكيد انتي حضرتي كام جلابية.. جاهزة لبيت الطاعة وانا هروح اقعد معاكي أنا كنت فاكرة أن بيت الطاعة ده اتلغي من أيام فيلم أريد حلا"، كما نشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو من الحفل وعلقت عليه قائلة: "لما يكون عندك خمس ست أصحاب حقيقيين اعرف انك اسعد واحد في الدنيا".