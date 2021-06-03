خاص: الكشف عن موعد جديد لعرض مسلسل "حكايات ابن الحداد 2"

منيرة محمد بعد مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل "مارغريت" مع الفنانة حياة الفهد، تستعد لعرض أحدث أعمالها قريبا وهو مسلسل "كف ودفوف" مع الفنانة هدى حسين، الذي قد بدأ تصويره منذ أشهر.

منيرة محمد تنتهي من تصوير مسلسل "كف ودفوف"

منيرة محمد أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "كف ودفوف" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هدى حسين، وهو العمل الذي بدأت في تصويره قبل بداية شهر رمضان، ويعتبر من الأعمال المنتظر عرضها في الفترة المقبلة فقالت منيرة محمد: "الحمدلله انتهيت من تصوير دوري في مسلسل (كف ودفوف) خلال الأيام الماضية، لكن لا يزال تصوير العمل مستمرا إلى الآن، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال أيام قليلة".

ويشارك في بطولة مسلسل "كف ودفوف" كل من الفنانة هدى حسين، وإبراهيم الحساوي، وخالد البريكي، وعبدالله ملك، وشيماء علي، روان مهدي، والعمل من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

موعد جديد لعرض مسلسل "حكايات ابن الحداد 2"

منيرة محمد كشفت كذلك عن تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل "حكايات ابن الحداد" الذي كان من المقرر أن يتم عرضها في شهر رمضان الماضي على أكثر من قناة خليجية، حيث أوضحت الفنانة البحرينية أن هناك موعد جديد لعرض المسلسل قد تم تحديده وهو في شهر رمضان 2022، فقالت: "قد تقرر تأجيل عرض مسلسل (حكايات ابن الحداد 2) إلى شهر رمضان 2022، وذلك بعدما كان من المقرر أن يتم عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة".

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "حكايات ابن الحداد" كل من الفنان خليل الرميثي، وحسن محمد، ومحمد ياسين، وابتسام عبدالله، وفاطمة كازروني، والعمل من تأليف أحمد الكوهجي، والعمل فكرة وإخراج يوسف الكوهجي.

منيرة محمد تشارك في بطولة مسلسل "دار غريب"

منيرة محمد أوضحت أنها لا تزال مستمرة في تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة وهو مسلسل "دار غريب" الذي بدأ تصويره منذ أسابيع ومن المقرر أن ينتهي كامل تصويره في شهر يونيو فقالت منيرة محمد: "لا ازال مستمرة في تصوير مسلسل (دار غريب) الذي يجري تصويره في البحرين خلال الفترة الحالية ولم ننته بعد منه"، وكان آخر عمل شاركت في بطولته الفنانة البحرينية مسلسل "مارغريت" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من الفنانة حياة الفهد، وحسن البلام، وسعاد علي، وهبة الدري، ونور الكويتية، وحمد العماني، والعمل من تأليف محمد شمس، وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.