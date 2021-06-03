وزيرة الثقافة تتابع أعمال دار الكتب والوثائق القومية

• إصدار بيبلوجرافية عن ثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وتكلف برصد مزادات المخطوطات فى العالم لاسترداد كامل التراث الوطنى .

• عبد الدايم توجه بالبدء في انشاء المبنى الجديد للوثائق بالفسطاط وتطوير قاعتي المخطوطات والمطبوعات بالكورنيش واستكمال مكتبة 15 مايو

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أهم الفعاليات التي نفذتها دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد حيث تم تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة وشملت العديد من المؤتمرات والمعارض والندوات والمبادرات حيث تم اصدار بيبلوجرافية لأعمال الراحل الدكتور ثروت عكاشة تحت عنوان الفارس النبيل (1921-2012 )" ضمن فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمئويته ، وتم ايضا اصدار بيبلوجرافية لأعمال الشاعر صلاح عبد الصبور تحمل اسمه تخليدا لعطائاته الابداعية إلى جانب استمرار رصد مزادات المخطوطات فى مختلف قاعات المزادات العالمية حرصا على استرداد كامل التراث الوطنى الذى تم فقده .

وناقشت خطة العمل المزمع تنفيذها خلال الفترة من يونيو حتى اغسطس 2021 والتي تتضمن تنظيم معرضا يضم اهم الوثائق والقرارات الرسمية التي اصدرها الدكتور ثروت عكاشة وكذلك المطبوعات والدوريات التي تناولت سيرته و مسيرته ، الى جانب عقد مؤتمرا لمركز تحقيق التراث بعنوان ( تراث مصر بين الواقع والمأمول ) ويتناول التراث المادي واللامادي لمدينة القاهرة وترسيخ الهوية في ظل خطط التنمية المستدامة ، كذلك سيتم اقامة معرض للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ، اضافة الى عقد سلسلة ندوات تنويرية شهرية تتناول العديد من قضايا المجتمع منها ثقافة الاسرة الاسلامية والاخلاق الرفيعة للمراة العاملة ودور الازهر في الداخل والخارج عبر القرون وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الاسلامية ، مواجهة العنف ضد النساء والتثقيف الصحي للمراة العاملة وتجربة المراة المعيلة والحرف التراثية بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

وتتواصل انشطة المكتبات الفرعية ومركز بحوث ادب الطفل وتشمل ورش رسم وتلوين وندوات ثقافية ودورات تدريبية ومسرح للعرائس وورش حكي وورش اعادة تدوير ورحلات ثقافية .

كما اطلعت وزيرة الثقافة على خطة تحديث مباني الهيئة فى المرحلة المقبلة والتي ستساهم بشكل كبير في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والباحثين وتشمل البدء في انشاء مبنى B الملحق بدار الوثائق بالفسطاط وتطوير قاعتي المخطوطات والمطبوعات بدار الكتب بالكورنيش وتطوير مخزني 8 و9 بدار الوثائق القومية واستكمال مكتبة 15 مايو.

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