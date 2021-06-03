ديانا كرزون تستعرض أواخر حملها وتوجه رسالة مؤثرة لجنينها: "سنحميك من بؤس هذا العالم"

ديانا كرزون فاجأت جمهورها بالكشف لهم عن أول صورة لها من مرحلة أواخر حملها بعدما إرتات في الفترة السابقة الإختفاء عن الأضواء منذ بداية حملها وعدم نشر أي صور لها، وأرفقت الصورة برسالة مزدوجة ومؤثرة لكل من زوجها وطفلهما المنتظر، فتابعوا معنا التفاصيل.

ديانا كرزون تستعرض اواخر حملها

النجمة الأردنية ديانا كرزون قررت الكشف عن أول صورة لها بمراحل حملها الأخير حيث تتنظر ولادة طفلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهرت مرتدية فستان أصفر واسع بينما بدا بطنها بارزا، كما نشرت في نفس اللقطة صوراً لها مع زوجها الاعلامي معاذ العمري من حفل زفافها.

ديانا كرزون إرتات الإحتفال بقدوم طفلها المنتظر من خلال توجيه رسالة مؤثرة لزوجها ولجنينها حيث جددت عهود حبها لزوجها وتمنت أن يحفظه الله لها، كما أطلقت سلسلة وعود لطفلها المنتظر وكتبت قائلة متوجهة لزوجها قبل الاستعداد لودلاة طفلها :"أحببتُ رجلً هو صديقي و حبيبي وقطعه من قلبي، هو نعمة سأظل اشكر الله عليها، إني إستودعتك زوجي، و ُمره و عافيته فـ يارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت".

ديانا كرزون كشفت عن أمنياتها ووعودها لطفلها المنتظر فأضافت في رسالتها :"وها نحن ننتظر طفلنا الأول ، قطعة من قلبنا، سنحرص عليك جيداً، سنبقى معك دائمآ، وان وقعت سنساندك على اكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا".

وتفاعل الجمهور مع صورة ديانا كرزون ورسالتها، كذلك لاقى منشورها تفاعلا كبيرا من المشاهير وبينهم هيفاء حسين ورويدا المحروقي وجومانة مراد واللواتي قدمن التبريكات لها وتمنين أن تقوم بالسلامة مع انجاب طفل بصحة جيدة.

ديانا كرزون توثق رحلة حبها وزواجها واعلان حملها بكليب

ديانا كرزون كانت قد قررت توثيق قصة حبها وزواجها واعلانها للحمل من خلال فيديو كليب طرحته في مناسبة يوم الحب حيث طرحت أغنية بعنوان "هو مين" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وظهرت فيه مع زوجها معاذ العمري، في بعض المشاهد الرومانسية سواء من زفافهما أو حتى من رحلاتهما.

وعلقت ديانا كرزون على أغنيتها التي طرحتها: "متل الحب بأول فترة.. بياخد احساسك بالفطرة.. بيجي بلحظة وكل الفكرة.. معاه بتضيع"، ولاقت الأغنية إعجاب عدد من محبيها، وتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت من خلال الكليب عن حملها بطفلها الأول، وظهرت صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل بآخر مشهد من الفيديو لتعلن بذلك حملها.