وفاة الفنانة تحية حافظ إحدى بطلات مسلسل "ليالي الحلمية" بعد صراع مع المرض

تحية حافظ الفنانة المصرية توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد مواجهتها لأكثر من أزمة صحية في الفترة الماضية، وقد نعاها عدد من زملائها برسائل مبكية.

وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

الفنانة عفاف مصطفى أعلنت عن وفاة النجمة تحية حافظ وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وكشفت عفاف مصطفى سبب رحيل تحية حافظ حيث أوضحت أنها عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية في المرارة، كما أوضحت أن جنازة الراحلة سوف تشييع ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة فكتبت عفاف مصطفى: رحلت الفنانة تحية حافظ، بعد معاناة مع مرض المرارة... دوت الخليج والدة فرح اسماعيل كتكت..وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة..الله يرحمها".

تفاصيل معاناة الفنانة تحية حافظ مع المرض

الفنانة الراحلة تحية حافظ نشرت في شهر مارس الماضي بعض من تفاصيل حالتها الصحية، حيث أكدت إصابتها بورم حميد مما اضطرها للخضوع للعديد من الفحوصات، وأكدت أن معاناتها لم تتوقف بعد خضوعها لعملية منظار وتركيب دعامات لرفع الورم عن الكبد فكتبت: "الحمدلله والشكر لله شكرا لأصدقائي الأعزاء للأسف الشديد مازلت مريضة بعد الإشاعة والرنين والتحاليل، وجدوا الأطباء ورم حميد، الحمدلله على البنكرياس، ورم حجمه كبير، ضغط على الكبد، مما أدى إلى ارتفاع عالي جدا في نسبة الصفراء لدي، فاضطررت إلى عملية منظار، وتركيب دعامتين، لرفع الورم عن الكبد، ومازلت اتألم، لأن الورم و الدعامات عاملين ضيق وانسداد".

وتابعت الفنانة تحية حافظ سرد معاناتها الصحية قائلة : "بالتالي لا أكل و أخذ مسكنات لكي لا أشعر بالألم، أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين، واسألكم الدعاء لي ولكل مريض، شكرا من كل قلبي، أحبكم وتأثرت بسألكم، واهتمامكم..ودعائكم لي بظهر الغيب.. أدعوا الله أن يديم عليكم الصحة والعافية لكم ولأسرتكم".

معلومات عن الفنانة الراحلة تحية حافظ

تحية حافظ قدمت العديد من الأعمال المهمة خلال مسيرتها الفنية الطويلة والتي من ابرزها دور "شوقية" في الجزء الثالث من مسلسل "ليالي الحليمة"، كما قدمت أكثر من 50 عمل فني طوال رحلتها مع الفن، كان من بينهم مسلسل "ارابيسك" مع الفنان صلاح السعدني، كما شاركت كذلك في كل من فيلم "موعد لم يتم"، و"أيام الرعب"، و"زمن الأقوياء"، وكان آخر عمل شاركت فيه مسلسل "المسداوية" الذي عرض عام 1998.

تحية حافظ دوت الخليج ابنة الفنانة المصرية الراحلة هدى زكي التي قدمت عشرات الأعمال الفنية المهمة والتي من بينها مسرحية "سيدتي الجميلة" ومسلسل "ضمير أبلة حكمت" مع الفنانة فاتن حمامة، كما تعتبر تحية حافظ حفيدة الفنان الراحل زكي إبراهيم.