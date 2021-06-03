شاهد.. أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".

وقرر الفنان محمد رمضان أن يهدى النادى الأهلى أغنية جديدة احتفالا بتتويجه بلقب السوبر الأفريقي الذى فاز به على فريق نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت فى قطر.

ولم يكن الفنان محمد رمضان الأول، فسبقه عدد من النجوم الذين عبروا عن حبهم للنادى الأهلى من خلال تقديم عدد من الأغانى.