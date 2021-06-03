نشر محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.
وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".
وقرر الفنان محمد رمضان أن يهدى النادى الأهلى أغنية جديدة احتفالا بتتويجه بلقب السوبر الأفريقي الذى فاز به على فريق نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت فى قطر.
ولم يكن الفنان محمد رمضان الأول، فسبقه عدد من النجوم الذين عبروا عن حبهم للنادى الأهلى من خلال تقديم عدد من الأغانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.