زينب العسكري تثير قلق متابعيها برسالة جديدة حول الوضع الصحي لأفراد أسرتها

زينب العسكري بعدما كشفت في الأيام الماضية عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وكذلك معاناة والدتها من أزمة صحية في الكلى، وجهت رسالة جديدة تسببت في قلق متابعيها على صحة أسرتها.

زينب العسكري تطلب الدعاء لعائلتها

زينب العسكري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة اقلقت محبيها على صحة عائلتها وذلك بعدما طلبت الفنانة البحرينية المعتزلة الدعاء لهم، من أجل أن يتجازوا الأزمة الصحية التي يمرون بها خلال هذه الفترة، ولم تكشف زينب العسكري عن أي تفاصيل جديدة وتطورات الوضع الصحي فيما يخص ابنتها وكذلك والدتها فكتبت: "ربي يبعد عنكم وعن كل من غالي عليكم كل شر يارب، أدعو لنا أحبابي ربي يشفي عائلتي ويبعد عنهم المرض يارب".

زينب العسكري تثير قلق الجمهور حول صحة عائلتها

زينب العسكري نشرت أدعية لأسرتها حيث لم تكتف هذه المرة بالدعاء لوالدتها وابنتها بعدما أعلنت عن نقل الأولى للمستشفى من أجل الخضوع لجلسات غسيل كلوي، بينما اصيبت ابنتها بفيروس كورونا، فدعت زينب العسكري لوالدها وأخواتها وأن لا ترى فيهم أي مكروه، وقد تسبب هذا في طرح العديد من التساؤلات من متابعيها عن تفاصيل الوضع الصحي لعائلتها.

فكتبت زينب العسكري: "اللي ضلعي الثابت، اللهم عائلتي فما دون ذلك هين، اللهم أمي وأبي وأخوتي دائما وأبدا، إكفهم شر خلقك وحزن الحياة يارب واشملهم برحمتك وعفوك ورضاك اللهم لا تريني فيهم بئس واحفظهم بحفظك، اللهم اني استودعك أغلى ما انعمت به علي اللهم احفظ لي عائلتي"، وتمنى الفنان حبيب غلوم الشفاء العاجل لأسرتها فكتب تعليقا على ما نشرته الفنانة البحرينية: "الله يحفظكم ويحميكم".

بكاء زينب العسكري بعد إصابة ابنتها بكورونا ونقل والدتها إلى المستشفى

زينب العسكري نشرت خلال الأيام الماضية عبر حسابه على "سناب شات" فيديو قصير تحدثت فيه عن المواقف الصعبة التي تمر بها وتحديدا بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا، حيث أوضحت الفنانة البحرينية المعتزلة عن حالة الخوف الشديد التي تعيشه بسبب قلقها على صحة ابنتها بعدما تمكن منها الفيروس، وتحدثت باكية في الفيديو عن هذا القلق.

زينب العسكري أكدت أن الأزمات لم تتوقف عن إصابة ابنتها الصغرى بفيروس كورونا، بل تواجه والدتها أزمة صحية بسبب دخولها المستشفى من أجل الحضوع لعملية غسيل كلى، وأوضحت زينب العسكري أنها ترتبط بوالدتها بعلاقة قوية ولم تفارقها ابدا إلا بسبب هذا المرض الذي تسبب في حزن والدتها نتيجة دخولها المستشفى وتركها لابنتها.