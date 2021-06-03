ميريام فارس تكشف تفاصيل مؤلمة عن فقدانها جنينها: "تجربة حطمتني ودفعتني للإنعزال عن العالم"

ميريام فارس صدمت جمهورها في الفيلم الوثائقي لها الذي حمل عنوان "الرحلة" – (غدارة يا دنيا)، ويوثق ابرز محطات حياتها في السنوات الأخيرة حيث كشفت لأول مرة عن تعرضها لتجربة الإجهاض وفقدانها لجنينها أثناء الأزمة الصحية التي مرت بها عام 2017، معلنة بأن هذه الأزمة جعلتها أسيرة الإكتئاب وحطمتها لفترة زمنية لدرجة بانها أوقفت جميع نشاطاتها الفنية واعتزلت العالم.

ميريام فارس تكشف عن فقدانها لطفلها الثاني

النجمة اللبنانية ميريام فارس سردت أبرز المحطات في حياتها خلال السنوات الأخيرة ضمن الفيلم الوثائقي الذي يعرض لها على منصة " نتفليكس"، لتفجر مفاجأة من خلال اعلانها عن مرورها بتجربة فقدانها لجنينها الثاني تزامنا مع مرورها بأزمة صحية صعبة عام 2017، وهي معلومة لأول مرة تعلنها لجمهورها حيث لم يسبق لها وأن المحت بمرروها بهذه الأزمة على الإطلاق، كما تابعت في الفيلم سردها لتفاصيل يومياتها في الحجر الصحي.

وقالت في حلقة جديدة من الوثائقي الذي عرض اليوم على نتفليكس :"سنة 2020 وضعتنا امام اختبارات كبيرة حرمتني بأن ألتقي بالأشخاص الذين أحبهم سرقت مني حريتي والشغف والحماس الذي كنت اشعر به بمجرد ان أقف على المسرح".

وتابعت ميريام فارس يومياتها التي عاشتها مع بداية الإعلان عن انتشار أزمة كورونا في العالم العربي: "في فبراير 2020 سمعت عن أول حالة من كورونا خلال صعودي على مسرح حفلتي في البحرين، بعدها عدت الى بيروت وبدأت اختيار حياة مختلفة أنا وعائلتي وعلينا تقبلها حيث اعتبرنا أنفسنا بمواجهة حرب، وبعد أسبوع من عودتي من السفر الى بيروت، اكتشفت بأنني حامل في الأسبوع السادس بمولودي الثالث ليس الثاني".

ميريام فارس كشفت في الوثائقي عن مرورها بتجربة صعبة جداً لأول مرة تتحدث عنها حيث تعرضت لتجربة فقدان جنينها وقالت :" بتاريخ 7/7/2017 علمت بأنني حامل بمولودي الثاني وحينها كنت أعاني من مشاكل صحية، فلم يتحمل جسمي الحمل ففقدت الجنين وحينها شعرت بأنني فقدت جزء مني، وشعرت بالذنب والإكتئاب والوحدة وشعور لا يمكن وصفه ولا تشعره الا كل سيدة مرت بظروف فقدان الجنين".

وتابعت ميريام فارس سرد معاناتها عن لحظة فقدانها الجنين :" في تلك الفترة لم يعد لدي هدف أو حلم ووأقفت مشاريعي الشخصية والفنية والأغاني اللي كنت أحضر لها رغم انني كنت معتادة بأن أفصل دائما بين حياتي الشخصية وعملي".

ميريام فارس أكدت ان تجربة الاجهاض حطتمها وجعلها تركز لاحقا أكثر على عائلتها وأن تفكر بالإنجاب مرة أخرى، لافتة الى ان معاناتها استمرت طويلاً رغم أنها تابعت بعدها حفلاتها حيث كان المسرح المتنفس لها للخروج من حالتها النفسية واكتئابها.

ميريام فارس وانجابها لطفلها الثالث

ميريام فارس أكدت بعدها بأن نعمة انجابها عام 2020 لإبنها ديف خففت عنها أحزانها رغم شعورها بالخوف من ان تمر بحالة مماثلة بحملها الثاني، الى جانب مخاوفها من التقاط وباء كورونا اثناء فترة حملها.

ميريام فيلم توثق محطات في حياتها عبر فيلم وثائقي

ميريام فارس كانت قد حمست جمهورها لفيلمها الوثائقي من خلال نشرها برومو ترويجي له ظهرت فيه بمقتطفات عن حياتها وعلقت عليه بالقول :" أقدم هذا الوثائقي على طريقة تلفزيون الواقع، لجمهوري العزيز، يعرض الآن على نتفليكس".

وسبق وأن اعلنت منصة Netflix عن طرح فيلم وثائقي لميريام فارس بعنوان "Myriam Fares -The journey"، عبر منصتها الإلكترونية، وذكرت المنصة عبر حساباتها على السوشيال ميديا تعليقا على بوستر الفيلم: "العمل يستغرق ساعة و١١ دقيقة، وسيعرض في 3 يونيو، وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها الفنية والشخصية، التي عاشتها لتصبح أهم مغنية بلبنان".

وظهرت ميريام فارس في الإعلان الدعائي للوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وتعلق الزينات من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن.