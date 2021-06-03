صور حورية فرغلي تعود لنشاطها الفني وتستأنف تصوير فيلمها الجديد بعد تعافيها من الجراحة

حورية فرغلي عادت من جديد للمشاركة في أعمالها الفنية التي توقفت لما يقارب العامين بسبب أزمة مرضها، وخضوعها لأكثر من عملية جراحية في الأنف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الماضية.

استنئاف تصوير فيلم "براءة ريا سكينة" لحورية فرغلي ووفاء عامر

وفاء عامر الفنانة المصرية كشفت من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" عن عودتها وزميلتها الفنانة حورية فرغلي لتصوير عملهما السينمائي المشترك "براءة ريا وسكينة" الذي بدأ تصويره في عام 2019 لكن توقف بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي، وأوضحت وفاء عامر أن العمل سوف يتم استكماله في شهر يونيو الجاري.

وفاء عامر نشرت صورة تجمعها بحورية فرغلي من كواليس تصوير الفيلم وعلقت عليها قائلة: "استئناف تصوير فيلم (براءة ريا وسكينة) إن شاء الله خلال الشهر الجاري، انتظرونا، بطولتي أنا وحورية فرغلي، ونجوم كتير، إنتاج حلمي إيهاب وحسام شهاب، وتأليف أحمد عاشور، إخراج عبدالقادر الأطرش".

حورية فرغلي تعود لنشاطها الفني بعد غياب عامين

فيلم "براءة ريا وسكينة" يعتبر من الأعمال السينمائية التي كان من المقرر أن تعرض في عام 2019 للفنانة حورية فرغلي والتي قدمت في هذا العام مجموعة من الأعمال الفنية والتي كان من بينها ظهورها في فيلم "حملة فرعون"، وفيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي عرض في شهر سبتمبر من نفس العام.

فيلم "براءة ريا وسكينة" تقدم فيه النجمة حورية فرغلي دور "سكينة" وتم تصوير أجزاء منه خلال شهر يوليو 2019 قبل أن يتوقف بسبب الأزمة المرضية التي مرت بها الفنانة المصرية، والذي تسببت في ابتعادها طوال الفترة الماضية عن المشاركة في أي عمل فني، ويشارك في بطولة الفيلم كل من منة فضالة، وحسن عبدالفتاح، وشريف باهر، وأحمد عبدالله محمود، أشرف مصيلحي.

ظهور مكثف لحورية فرغلي في وسائل الإعلام

حورية فرغلي كثفت من ظهورها الإعلامي في الأسابيع الماضية وذلك بعد اجرائها لأربع عمليات جراحية في أنفها، وأطلت في 4 لقاءات جدد متوالية، الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" عبر شاشة القناة الأولى المصرية، والثانية في حفل سحور برمضان الماضي نظمه الدكتور حسام ابو العطا استشاري التجميل وأحد أصدقائها، كما اطلت في برنامج "اي تي بالعربي" وتحدثت عن كواليس عملياتها الجراحية لأنفها والظروف التي رافقتها أثناء الأزمة.

كما ظهرت أيضا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي المعروض على قناة "الحياة"، وتحدثت عن صدمتها من تجاهل بعض زملائها لها اثناء فترة مرضها، وكان من بينهم الفنان محمد رمضان، وأمينة خليل.