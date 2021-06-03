رسالة مؤثرة من شيرين عبدالوهاب لـ شريهان بعد عودتها للمسرح

شريهان لا تتزال تتصدر محركات البحث واهتمام الجمهور بعد الكشف عن أول إعلان لمسرحيتها الجديدة والتي تعود بها إلى المسرح والأعمال الفنية بعد غياب لأكثر من 15 عاما، ووجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة للفنانة الكبيرة بمناسبة هذه الخطوة المهمة.

شيرين عبدالوهاب عن شريهان: "حكايتك كملت برجوعك للفن "

شيرين عبدالوهاب نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة تكشف فيها عن إعجابها بعودة النجمة الكبيرة شريهان للفن من جديدة بعد فترة طويلة من الابتعاد، حيث أكدت شيرين عبدالوهاب على القيمة والموهبة الكبيرة التي تحظى به الفنانة المصرية والتي اعتبرت قصتها مع الفن لا تتكرر، وأشارت إلى أن عودتها من جديد تعد استكمال لقصتها ورحلتها الطويلة مع عالم الفن، فكتبت شيرين عبدالوهاب: "حكاية شريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس، كملت دلوقتي بإرادتك و بنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه".

شيرين عبدالوهاب عن شريهان: "بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي"

شيرين عبدالوهاب قدمت كذلك الشكر للفنانة شريهان على دورها الملهم في حياة كل شخص لا يزال يتذكر أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مسيرته الفنية، وأكدت أنها في انتظار ظهورها الكبير، ومعها جميع جمهورها المحب لها في العالم العربي فكتبت: "شكرا شريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني، بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي"، وحظت تغريدة شيرين عبدالوهاب بتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بعودة النجمة شريهان للفن من خلال عملها المسرحي الجديد الذي سوف يعرض على منصة "شاهد".

شريهان تعود بعد غياب أكثر من 15 عاما

شريهان فاجئت جمهورها أمس بالكشف أخيراً عن مسرحيتها الجديدة بعد طول انتظار لها، ونشر تطبيق "شاهد VIP" أول إعلان بالفيديو للمسرحية، وشوق الجمهور لها دون الكشف عن موعد عرضها، وذكر في تغريدة على تويتر: "النجمة شريهان بعد غياب سنوات تعود مجدداً إلى الأضواء قريباً على شاهد VIP برعاية هيئة الترفيه وتقديم مجموعة MBC عودة شريهان".

شريهان أعلنت عودتها للفن والأضواء منذ سنوات في حفل كبير، إلا انها تراجعت لتعلن تقديم مشروع مسرحي جديد مع شركة "العدل" يقضي بانتاج ما يقارب من 13 عرضا مسرحيا مع عدد من الكتاب والمخرجين إلا ان المشروع لم ينفذ أيضاً وأعلنت الشركة المنتجة منذ عامين عن الاستقرار على 6 مسرحيات فقط، قبل أن يتردد أنها صورت 4 مسرحيات فقط، حول شخصيات نسائية مؤثرة تاريخياً، وعلى رأسها عرض مسرحي عن "كوكو شانيل" أيقونة الموضة.

يذكر أن شريهان قد ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال حملة إعلانية قدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها.