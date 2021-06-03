نجمات يضعن حدًا للتعليقات المسيئة من المتابعين ويهددن باللجوء للقضاء .. منة فضالي ورانيا يوسف الأحدث

مازالت عدد من النجمات يتعرضن إلى بعض التعليقات المسيئة من قبل عدد من متابعيهن مع كل صورة أو فيديو يقمن بنشره عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتسبب في غضبهن ممن يقومون بالتنمر عليهم أو حتى التحرش بهن، وهو ما جعل البعض مؤخرًا يتخذ موقفُا صارمًا ضد المسيئين، وهددوا باللجوء للقانون، ومن بين هؤلاء رانيا يوسف ومنة فضالي

منة فضالي

كان أحدث هؤلاء الفنانة المصرية منة فضالي، التي نشرت عدة صور مؤخرًا عبر انستجرام خلال قضائها إجازتها الصيفية لكنها تعرضت لعدة مضايقات من قبل البعض، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها ونشرت مقطع فيديو حذرت من خلاله المتابعين لها بأنها سوف تلجأ للقانون في حال وجود أي تعليقات مسيئة.

وأوضحت منة فضالي أنها سوف تحتفظ بصور من التعليقات والرسائل المسيئة لها، وسوف تتقدم بها إلى مباحث الإنترنت، وتسير على نفس النهج الذي اتبعه عدد من زملائها، وكانت نتيجته حبس المسيئين لهم، وأضافت منة في الفيديو: "من هنا ورايح، أي حد هيكتب كومنت أو هيبعت رسايل مش محترمة، أنا هنزلها له على البروفايل عندي، ومش هنزلها ستوري، أنا هنزلها بوست، وهبلغ عنه مباحث الإنترنت، وهاخد حقي بالقانون".

ولفتت الفنانة المصرية إلى أنها لن تفرق بين رجل أو امرأة، وسوف تتعامل مع المسيئين بنفس الطريقة، موضحة أن أكثر ما يلفت انتباها ويضايقها هم أسر المسيئين الذين سوف يصدمون بما يفعله أبنائهم رغم ما بذلوه من مجهود من أجل تربيتهم.

رانيا يوسف

ويأتي تهديد منة فضالي بعد ساعات فقط من تهديد النجمة المصرية رانيا يوسف التي تعرضت للإساءة أيضًا من قبل بعض المتابعين بمجرد نشرها عدة صور تجمعها مع رئيس نادي برشلونة خلال تواجدهما في إسبانيا.

وتسببت التعليقات المسيئة في غضب رانيا يوسف، حيث نشرت عدة تدوينات عبر حسابها على تويتر، لمن قاموا بالتنمر عليها والتحرش بها بحسب ما وصفت الأمر، وأضافت: "قمة الوقاحة، عشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقلت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية"، مشيرة إلى أنها غير معترضة على السخرية بشكل مهذب، لكنها لا تتقبل التحرش بها بسبب أحدث صورها.

كما أكدت رانيا يوسف أنها سوف تقوم بتقديم بلاغات رسمية بصور من التعليقات والرسائل المسيئة التي تلقتها منذ نشر تلك الصور.

أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر عانت مؤخرًا بعد تحريف بعض تغريداتها وتأكيدها على أن البعض يحاول تفسيرها بشكل خاطئ، وذلك تزامنًا مع أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض في رمضان الماضي، وأكدت أنها سوف تلجأ للقضاء ضد كل من يحاول تحريف تصريحاتها، حيث قالت في تغريدة لها قبل حوالي شهر ونصف: "حقيقي مستغربة جدا ربط اي حاجة بكتبها بمسلسل واحد بعينه، يا جماعة في ٢٥ مسلسل بيتعرضوا وانا مش هتنقد زميل/ زميلة لكن وارد ان مسلسل يخيب توقعاتي فأعبر عن دا في مساحتي الشخصية اللي دوت الخليج فيسبوك، مش معقول ربط كلامي بمسلسل معين على مزاجكوا وحذرت وقلت اني هلجأ للقضاء بسبب تحريف تصريحاتي".

ولم تكن النجمات الثلاثة السابقات هن من قررن فقط اللجوء للقانون من أجل أخذ حقهن من المسيئين لهن، لكن سقهن عدد آخر من النجوم الذين قرروا اللجوء للقانون بسبب التعليقات المتجاوزة أو التصريحات الملفقة، ومن بينهم الفنان شريف منير والفنانة هيفاء وهبي ونادين نسيب نجيم وغيرهم.