هدية مختلفة وصورة نادرة وفيديو مؤثر .. هكذا أحيت أسرة محمود عبد العزيز ذكرى ميلاده الـ75

أسرة محمود عبد العزيز النجم الراحل حرصت على إحياء ذكرى ميلاده الـ75، والتي تحل غدًا الجمعة الموافق 4 يونيو، حيث حرص نجله الفنان محمد محمود عبد العزيز على نشر صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع والده وهما يرتديان ملابس متشابهة، واعتبر الصورة بمثابة هدية لوالده الراحل.

هدية نجل محمود عبد العزيز لوالده في ذكرى ميلاده

وعلق نجل الفنان محمود عبد العزيز على الصورة وقال: "بكرة إن شاء الله ٤ يونيو ٢٠٢١، ٤ يونيو ١٩٤٦ يوم ولادة محمود عبد العزيز، يوم ولادة روحي قبل ميعادها بسنين كتير، النهاردة حضرتك بقا عندك ٧٥ سنة بالتمام والكمال، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وفي مكان احسن واحلى من هنا بكتير يا اغلى وأحن قلب خلقه ربنا يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي وكل حاجة حلوة خلقها ربنا".

وأضاف نجل النجم الراحل في رسالته لوالده بمناسبة ذكرى ميلاده الـ75: "أتمنى تكون هديتي عجبت حضرتك.. إلى اللقاء يا واحشني بزيادة.. شكر خاص لمحمد جابر صديقي الموهوب جداً اللي بيفرحني بتركيبه للصور وبيخليني اقدر اجتمع مع ابويا في صور جديدة حتى يومنا هذا".

بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز

الإعلامية المصرية بوسي شلبي، أرملة النجم محمود عبد العزيز، حرصت على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل على طريقتها، حيث نشرت عبر انستجرام مقطع فيديو تظهر فيه صورًا للنجم الراحل على أنغام أغنية للمطربة إليسا، وعلقت قائلة: "4 يونيو عيد ميلادك، كان يوم بيجمع كل حبايبك وكان أسعد يوم لي عشان كنت بشوفك فرحان وسعيد، وحشتني واتمنى تكون فرحان وسعيد مع كل حبايبك في الجنة وان شاء الله نلتقي قريبا يا اغلى الناس، دعواتكم والفاتحة هدية عيد ميلاده غدا".

وحرص عدد من النجوم على التفاعل مع بوسي شلبي والتعبير عن إعجابهم بقصة حبها مع النجم الراحل، ومن بينهم الفنانة هند صبري وغادة عبد الرازق وسلاف فواخرجي والإعلامية ميرم أمين وغيرهم.

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة نادرة لوالده

أما نجله الأصغر كريم محمود عبد العزيز فاكتفى بإحياء ذكرى ميلاد والده، عن طريق نشر صورة للراحل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، حيث ظهر محمود عبد العزيز في الصورة النادرة مع كل من فريد شوقي ونور الشريف ومحمود ياسين خلال تواجدهم سويًا في أحد المناسبات.

الجدير بالذكر أن محمود عبد العزيز توفي في عام 2016، وأثرى الراحل السينما المصرية بحوالي 84 فيلما بمختلف الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والجدية، وظهر لأول مرة في مسلسل الدوامة في أوائل السبعينيات، أما أبرز أعماله التلفزيونية كان مسلسل "رأفت الهجان" الذي قدمه في منتصف الثمانينيات بينما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكدابة"، أما آخر مسلسل درامي له فكان "رأس الغول".