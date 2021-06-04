حلا الترك ترقص وتغني باللهجة المصرية "ليالي الصيف" وعودة نجوم التسعينيات والرباعي ولمجرد مفاجأة..شاهدوا أحدث الأغنيات الجماعية

بدأ نجوم الغناء طرح أحدث أغانيهم خلال الأيام القليلة الماضية، وبعضهم أعلن عن الأغاني التي سوف تطرح قريبًا، كما قرر عدد من هؤلاء النجوم التعاون مع بعضهم البعض لأول مرة في دويتوهات غنائية.

حلا الترك وجاد شويري

كان أحدث تلك الأغنيات، الدويتو الذي جمع النجمة البحرينية الشابة حلا الترك والفنان اللبناني جاد شويري وقاما بغنائه باللهجة المصرية، بعنوان "ليالي الصيف" وتعتبر تلك الأغنية الأولى لحلا الترك باللهجة المصرية، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان ويغنيان أمام شاطئ البحر، والأغنية من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري بالتعاون مع جاد أيضًا وتوزيع سليمان دميان.

ولاقى الفيديو كليب الجديد ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور الذي أعاد نشر الكليب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن إعجابهم به وبحالة البهجة الموجودة فيه.

صابر الرباعي وسعد لمجرد

الفنان التونسي صابر الرباعي أعلن أيضًا عن تعاونه لأول مرة مع النجم المغربي سعد لمجرد في دويتو جديد، لم يكشف عن تفاصيله بعد، لكنه قام بنشر صورة عبر حسابه على انستجرام جمعته بالمنتج العالمي ريدوان الذي أعلن بدوره عن اجتماع لمجرد وصابر الرباعي في أغنية جديدة.

وعبر صابر الرباعي وسعد لمجرد عن مدى سعادتهما بتعاونهما لأول مرة معًا في أغنية جديدة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، سوى أن الأغنية من المقرر طرحها قريبًا.

مايا دياب ومحمود الليثي

الفنانة اللبنانية مايا دياب أعلنت مؤخرًا أيضًا عن انتهائها من تسجيل دويتو مع المطرب المصري محمود الليثي بعنوان "حطالي روج" والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، وتم تصوير الكليب في بيروت، ومن المقرر عرضه قريبًا.

وانتشرت صورة للثنائي خلال تسجيلهما للأغنية المنتظرة، وترقب الجمهور للدويتو الجديد الذي اعتبروه سيكون بمثابة عمل مختلف في مشوار مايا دياب.

نجوم التسعينيات في أغنية جديدة

فوجئ الجمهور كذلك مساء اليوم الخميس، بطرح أغنية بعنوان "زحمة الأيام" التي شارك في غنائها 4 من أبرز نجوم الغناء في فترة التسعينيات وهم حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، والأغنية من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وتقول كلمات الأغنية: "فى زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدى مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت .. صدقت فى الأيام و مشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت".

وتأتي الدويتوهات والأغاني التي تجمع أكثر من نجمين، بعد أيام قليلة من طرح دويتو ياسمين رئيس وحسن شاكوش بعنوان "حبيبتي افتحي شباكك"، ودويتو عمر كمال وسمية الخشاب بعنوان "أوعدك" المقرر طرحه قريبًا كذلك والذي حقق البرومو الخاص به ضجة كبيرة.