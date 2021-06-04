نبيل شعيل وأصالة يشعلان أولى حفلاتهما في الرياض بعد عودة الفعاليات الفنية .. شاهدوا

أحيا النجم الكويتي نبيل شعيل والفنانة السورية أصالة حفلًا غنائيًا مساء اليوم الخميس، ضمن موسم جديد من الحفلات في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا.

نبيل شعيل يحيي حفله في الرياض

وفي البداية عبر نبيل شعيل عن مدى سعادته بعودة الحفلات الجماهيرية مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما قدم مجموعة من أشهر أغانيه، إضافة إلى غنائه أحدث أغنية له بعنوان عطوه جوه التي طرحها مؤخرًا.

كما قدم أغنية ندمان التي حصدت أعلى نسبة مشاهدات من أغانيه في روتانا يوتيوب بما يقارب 110 مليون مشاهدة، إضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى التي لاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين والحضور، الذين نشروا مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة تشعل حفلها بالرياض

فيما أحيت النجمة أصالة فقرتها بالحفل الغنائي، وقدمت مجموعة من أبرز أغانيها التي تفاعل معها الحضور، منها أغنية "أنا معاك" و"سوي" و"كان يهمني"، كما نشرت أصالة عبر خاصية القصص القصيرة مقطع فيديو وهي تتحضر للحفل وتدندن أحد الأغنيات.

وأشادت أصالة بتنظيم الحفل قبل دخولها للمسرح، وحفاظ الحضور على الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا

محمد عبده أبرز نجوم حفلات الرياض الجديدة برعاية هيئة الترفيه

الجدير بالذكر أن حفلات الرياض سوف تستمر مع الفنان محمد عبده والذي يحيي حفله غدا الجمعة في فندق فور سيزونز الرياض، وتأتي الحفلات الجديدة بعد انتظار طويل من قبل الجمهور لعودة الحفلات الغنائية، ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وطمأن الفنان محمد عبده الجمهور قبل ساعات من الحفل وأكد المقربون منه تركيزه على الحفل واستعداداته بعد الشائعات التي طالت حالته الصحية مؤخرا، والتي جعلته يتصدر موقع تويتر بسبب قلق الجمهور عليه.

روتانا لم تكشف عن مواعيد حفلات جديدة بعد حفل الفنان محمد عبده القادم، لكن من المتوقع أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة على أكثر من حفل غنائي هذا الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" التي كان من المقرر أن يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج في شهر فبراير الماضي، لكن تقرر تأجيل إقامة هذه الحفلات نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية في إطار مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.