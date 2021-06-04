فيديو عمرو سعد يوضح ما حدث في زيارته للفنانة دلال عبد العزيز وسر رفض نقلها لاستكمال العلاج بالمنزل

عمرو سعد الفنان المصري الشهير حل ضيفًا على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر قناة mbc مصر، وتحدث عن تطورات حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد زيارته لها.

عمرو سعد يقلق الجمهور على حالة دلال عبد العزيز

عمرو سعد كشف عن أنه على تواصل دائم مع أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، ومن بينهم الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، كما أنه قام بزيارة الفنانة في المستشفى من أجل الاطمئنان عليها بنفسه، خاصة بسبب علاقته الوطيدة بها بعد أن قدمت دور والدته في مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان الماضي.

سر رفض اقتراح تلقي دلال عبد العزيز العلاج بالمنزل

وأضاف: "عرفتها عن قرب أكتر في المسلسل وحصل بينا معايشة وحسيت إنها قريبة مني جدا، وإنها فعلا أمي"، كما لفت إلى أنه عرض على الأسرة، إخراج النجمة القديرة من المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب داخل منزلها، إلا أن اقتراحه لم يكن ملائمًا خاصة وأن حالتها مازالت حرجة، والعناية بالمنزل لن تجدي نفعًا مثل المستشفى.

وتابع عمرو سعد: "قلت لهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها بس دوت الخليج حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوم لنا بالسلامة"، وطالب من كل المتابعين الدعاء من القلب لها بالشفاء العاجل، وأن تخرج من أزمتها الصحية سريعًا.

تفاصيل حالة دلال عبد العزيز الصحية

عمرو سعد تحدث كذلك عن الراحل سمير غانم وأكد أن ما فعله سمير غانم في الكوميديا وإخراج البعض من حالات الاكتئاب، يوازي ما فعله الطبيب العالمي مجدي يعقوب في علاج القلوب.

الجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم أثارت حزن الجمهور بعدما نشرت صورة لورقة منشورة على حائط غرفة والدتها بالمستشفى، وبها جملة: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في إشارة إلى أن دلال عبد العزيز ما زالت لا تعرف بوفاة سمير غانم، وزادت من قلق الجمهور حول تدهور حالتها في حال معرفتها بالخبر.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف عن تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وقال إنها ما زالت تحت المتابعة الصحية، وإنها ما زالت تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين، رغم تعافيها من فيروس كورونا.