صور وفيديوهات من حفل خطوبة ابنة عصام الحضري بحضور نجوم الفن

القاهرة- دوت الخليج الجمعة,04 حزيران (يونيو) 2021 - 14:14 احتفل عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق بخطوبة ابنته شدوي، بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة وبعض نجوم النادي الأهلي والزمالك السابقين والحاليين. حضر حفل الخطوبة عدد من النجوم من بينهم ماجد المصري، واحيا الحفل كل من النجم رامي صبري وأحمد سعد وعمر كمال مطرب المهرجانات.

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