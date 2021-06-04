الفنانة نورهان تستغيث وتكشف بالفيديو عن تهديدات أحد المنتجين لها

نورهان الفنانة المصرية فاجئت الجمهور اليوم الجمعة، بتلقيها رسالة تهديد من منتج أحد أعمالها الدرامية، والذي كانت قد بدأت تصويره منذ 4 أشهر، وأنهت ما يساوي 95 % من مشاهدها به.

الفنانة نورهان تتعرض للتهديد

نورهان نشرت عدة فيديوهات عبر حسابها على فيسبوك، وأكدت أن أجواء تصوير المسلسل سبب الأزمة كانت صعبة للغاية، كما أنها كانت متعاقدة على المشاركة بنصف أجرها، إلا أنها لم تتلقى أجرًا حتى الآن، لافتة إلى أنها كانت تذهب إلى التصوير على أمل أن تتلقى أجرها في النهاية لكن ذلك لم يحدث.

نورهان خلال الفيديو عرضت رسالة صوتية جاءتها من منتج العمل الذي ظل يساومها وقال لها إنها سوف تأخذ مستحقاتها بشرط التوقيع على إقرار استكمال المسلسل وتصوير 45 مشهد، فيما لفتت نورهان إلى أنها لم يتبق لها سوى 10 مشاهد فقط

منتج مسلسل نورهان يهددها بهذه الطريقة

الفنانة المصرية أكدت أنها أمام خيارين، إما أن تصور 45 مشهدا، أو ستكون مجبرة على تصوير 15 حلقة أخرى، لأن المنتج هدد بتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، لأنها لم تكتب في عقدها أن العمل 15 حلقة فقط.

وتابع المنتج في الرسالة الصوتية قائلا: "ياريت تحددي اللي أنت عايزاه ويوم السبت النهائي لأن أنا هبدأ اشتغل من يوم الأحد في اتجاهات تانية، أنا لا بشتكي ولا بروح محاكم، حتى النقابة عارفة إني بياع طماطم وخيار، يا ريت حضرتك تردي عليا لو ناوية تكملي معايا المشروع، لو مش ناوية يبقى خيرها في غيرها أنا الموزع وعارف بوزع إزاي".

نورهان تستغيث بنقابة الممثلين

ووجهت نورهان رسالتها إلى نقابة الممثلين وأضافت "أنا عارفة إني بنتمي لنقابة قوية وواقفة في ضهري وأنا نفسي النقابة أنقذتني في مواقف مشابهة وعارفة إن ورايا نقيب الأكثر شهامة ونزاهة في تاريخ النقابات"، مستنكرة ما تعرضت له من تهديدات لمجرد أنها طالبت بحقها فقط.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال نورهان كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي ومحمد ثروت وندى موسى وأحمد بدير وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمود الليثي ومحمد لطفي وغيرهم.