"رحلة" ميريام فارس يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على نتفليكس وهكذا علقت النجمة اللبنانية

ميريام فارس الفنانة اللبنانية مازالت متصدرة للترند منذ ساعات تزامنًا مع طرح فيلمها الوثائقي الجديد الذي حمل عنوان "الرحلة" – (غدارة يا دنيا)، حيث تصدر الفيلم ترند منصة نتفليكس في لبنان وعدد من الدول الأخرى.

ميريام فارس تعلق على نجاح فيلمها الوثائقي على نتفليكس

وحرصت ميريام فارس على التعليق على النجاح الذي حققه الفيلم خلال يوم واحد فقط، حيث نشرت مقطع من الفيلم عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليه بقولها: "بشكركن كتير لأن بـ24 ساعة وصلتوني إني كون ضمن لائحة الأكثر شهرة ولائحة أهم 10 أعمال على منصة نتفليكس العالمية".

ميريام فارس تستعرض إشادات الجمهور

وحرصت ميريام فارس على نشر إشادات الجمهور بالفيلم الوثائقي، وذلك عبر حسابها على تويتر، ووجهت الشكر لكل متابعيها الذين عبروا عن تأثرهم بتجربتها الجديدة التي توثق أبرز محطات حياة ميريام فارس في السنوات الأخيرة.

وكانت ميريام قد صدمت جمهورها في الفيلم الوثائقي كشفت لأول مرة عن تعرضها لتجربة الإجهاض وفقدانها لجنينها أثناء الأزمة الصحية التي مرت بها عام 2017، معلنة بأن هذه الأزمة جعلتها أسيرة الإكتئاب وحطمتها لفترة زمنية لدرجة أنها أوقفت جميع نشاطاتها الفنية واعتزلت العالم.

ولم تكشف ميريام من قبل عن قصة فقدان جنينها إلا من خلال الفيلم الوثائقي على نتفليكس، وعن يومياتها بعد انتشار فيروس كورونا، قالت ميريام فارس: "سنة 2020 وضعتنا أمام اختبارات كبيرة حرمتني بأن ألتقي بالأشخاص الذين أحبهم سرقت مني حريتي والشغف والحماس الذي كنت أشعر به بمجرد أن أقف على المسرح".

"الرحلة" يرصد تفاصيل الأزمات التي مرت بها ميريام فارس

وتابعت ميريام فارس يومياتها التي عاشتها مع بداية الإعلان عن انتشار أزمة كورونا في العالم العربي: "في فبراير 2020 سمعت عن أول حالة من كورونا خلال صعودي على مسرح حفلتي في البحرين، بعدها عدت الى بيروت وبدأت اختيار حياة مختلفة أنا وعائلتي وعلينا تقبلها حيث اعتبرنا أنفسنا بمواجهة حرب، وبعد أسبوع من عودتي من السفر إلى بيروت، اكتشفت بأنني حامل في الأسبوع السادس بمولودي الثالث وليس الثاني".

وأضافت: " بتاريخ 7/7/2017 علمت بأنني حامل بمولودي الثاني وحينها كنت أعاني من مشاكل صحية، فلم يتحمل جسمي الحمل ففقدت الجنين وحينها شعرت بأنني فقدت جزء مني، وشعرت بالذنب والإكتئاب والوحدة وشعور لا يمكن وصفه ولا تشعره الا كل سيدة مرت بظروف فقدان الجنين".

وتابعت ميريام فارس سرد معاناتها عن لحظة فقدانها الجنين: "في تلك الفترة لم يعد لدي هدف أو حلم ووأقفت مشاريعي الشخصية والفنية والأغاني اللي كنت أحضر لها رغم أنني كنت معتادة بأن أفصل دائما بين حياتي الشخصية وعملي".