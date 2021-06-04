لماذا تصدرت «لعبة نيوتن» قائمة أفضل مسلسلات عربي في 2021؟

يكثر البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل المسلسلات الأجنبية والعربية لعام 2021، خاصة مع الذين لم يستطيعوا متابعة الدراما الرمضانية هذا العام.

نقدم لكم في هذا التقرير أبرز ما يمكن أن تشاهده على موقع ماي سيما من مسلسلات عربية وأجنبية، التي نالت شهرة واسعة في هذا العام 2021.

أفضل مسلسلات عربي في 2021

أسفرت الدراما الرمضانية هذا العام عن كثير من الأعمال الفنية التي نالت شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، وبحسب النقاد فإن مسلسلات رمضان 2021 المصرية كانت مليئة بالتنوع والمواضيع المختلفة.

مسلسل لعبة نيوتن

تعتبر مسلسل نيوتن من أفضل مسلسلات 2021 المصرية، ويقول النقاد إن مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكي استحقت أن تكون الأفضل من بين سيل الدراما الذي شهدته الشاشات خلال الموسم المنتهي، استنادا إلى أمور فنية بحتة فقد كان هائلا على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، وتركيب الشخصيات وهو الأمر الذي أربك الجمهور لأنه معتاد على رؤية الشخصية إما طيبة أو شريرة ولكن في نيوتن كانت شخصية متباينة طبيعية تحمل الاثنين.

مسلسل نجيب زاهي زركش

قال النقاد عن مسلسل نجيب زاهي زركش إنه أيضا ضمن الأفضل في دراما 2021، إذ صرحت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أنه مسلسل يحمل كثير من الفلسفة فهو شخص لا يتحمل مسؤولية عاش عمره كله لنفسه وبعد سن كبير يكتشف أن لديه ابن ومن هنا تبدأ الدراما بينهم.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله أشارت إلى أن مسلسي الطاووس وخلي بالك من زيزي ينضمون إلى قائمة الأفضل في دراما رمضان 2021.

أما الناقد الفني رامي عبد الرازق فيرى أن هناك إجماع على أن مسلسل لعبة نيوتن هو الأفضل في دراما 2021، استنادا بسبب اكتمال العناصر به أداء ممثلين وإخراج وتأليف.

مسلسل خلي بالك من زيزي

كما يرى الناقد رامي عبدالرازق أن هناك أيضا عملا آخر ينضم إلى قائمة الأفضل في دراما رمضان 2021 وهو مسلسل خلي بالك من زيزي، وذلك لأنه يحتوي على قدر من العمق ويتناولون قضية مهمة لم يتطرق إليها أحد من قبل وكل هذا بشكل لايت كوميدي.

وهناك اتفاق أيضا من قبل الناقد الفني عصام زكريا على أن مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل في رمضان 2021 حيث قال «مسلسل لعبة نيوتن يستحق الأفضل لأن السيناريو مختلف للغاية وطريقة تمثيل الفنانين مختلفة والعمل هو شكل جديد على مستوى كل العناصر وأهم مايميزه أن العمل يمنح فرصة واسعة للأداء التمثيلي للفنانين».

مسلسل الاختيار 2

يرى الناقد الفني عصام زكريا أن مسلسل الاختيار 2 يستحق هو الآخر الأفضل في مسلسلات رمضان 2021 حيث قال «مسلسل الاختيار 2 يستحق الأفضل في رمضان، وذلك لأن أهم ما يميز هذا العمل هو الجمع مابين الدراما والتوثيق وأيضا أن العمل نجح في جمع عدد من الأحداث لا يتخيل أحد أنه يستطيع الجمع والربط بيهم ولكن كانت النتيجة رائعة».