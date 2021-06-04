النجوم يواصلون الدعاء للفنان الإماراتي سلطان النيادي بعد محنته الصحية

سلطان النيادي استمر زملائه في الوسط الفني بدعمه ومساندته من أجل أن يتجاوز وضعه الصحي الصعب، وتحديدا بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الأسابيع الأخيرة، وطلب نجوم الخليج الدعاء له.

أمل محمد تطلب الدعاء للمنتج سلطان النيادي

أمل محمد الفنانة والإعلامية الإماراتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للمنتج والفنان الإماراتي سلطان النيادي وجهت من خلالها رسالة لمتابعيها تطالبهم بالدعاء له من أجل أن يتجاوز وضعه الصحي الصعب في الفترة الحالية، حيث أكدت أمل محمد أن الفنان الكبير في حاجة ماسة للدعاء من جميع محبيه، فكتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: "دعواتكم يا جماعة الخير للصديق الفنان والمنتج الكبير سلطان النيادي فهو بحاجة للدعاء بقلب صادق والتضرع للشافي المعافي أن يشفيه ويفرحنا بسلامته وعافيته بفضل هذا اليوم المبارك".

نجوم الخليج يساندون سلطان النيادي في أزمته الصحية

حبيب غلوم كان من ابرز النجوم الذين طالبوا بالدعاء للفنان سلطان النيادي في الساعات الأخيرة، حيث نشر صورة له عبر حسابه ودعى له بالشفاء العاجل، وانضم كذلك مجموعة من نجوم الخليج لمساندة المنتج الإماراتي حيث علق الفنان البحريني خليل الرميثي على صورة سلطان النيادي فكتب: "الله يلطف بحاله ويمده بالصحة والعافيه يارب"، كما كتب الفنان محمود بوشهري: "الله يشفيه يارب"، وعلق أيضا الفنان عبدالله بهمن فكتب: "الله يشافيه ويلبسه ثوب الصحه والعافيه"، وسانده كذلك كل من الفنان خالد المظفر، وأبرار سبت، محمد المناعي، وشمعة محمد.

تفاصيل الوضع الصحي للفنان سلطان النيادي

سلطان النيادي تعرض لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية تسببت في دخوله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها وذلك حسب ما أعلن الفنان حبيب غلوم في رسالة عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "تعرض الصديق الفنان والمنتج سلطان النيادي لوعكة صحية، أجريت له عملية جراحية دقيقة نسأل المولى عز وجل أن يعجل في شفائه ونسألكم الدعاء في هذه الليلة المباركة"، وكان الفنان الإماراتي قد تعرض لأزمة صحية منذ عامين تسببت في سفره إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج هناك.

الفنان الإماراتي سلطان النيادي قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال المهمة والتي كان من بينها مسلسل "جواهر" والذي قدم في أكثر من جزء، كما قدم كذلك مسلسل "دروب المطايا"، ومسرحية "للكبار مع التحية" وقد اعتزل التمثيل منذ 13 عام، وركز بشكل أكبر في الإنتاج الدرامي من خلال شركة ظبيان للإنتاج الفني والتي قام من خلالها بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية البارزة والتي كان من بينها مسلسل "صمت البوح"، و"طماشة"، وكان من آخر الأعمال التي قام بإنتاجها مسلسل "بنات مسعود" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويعتبر الفنان سلطان النيادي من مؤسسي مسرح العين في عام 1992.