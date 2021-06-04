صور أحمد حلمي يدعم ابنته لي لي في معرضها الجديد بحضور منى زكي: "فخور بيكي"

أحمد حلمي ومنى زكي حرصا على دعم ابنتهما لي لي التي تقيم حاليًا أحدث معارضها الفنية لبيع المنتجات التي تضم رسوماتها الخاصة على الملابس.

أحمد حلمي يدعم ابنته لي لي في معرضها الجديد

ونشر أحمد حلمي صورًا وفيديوهات لمعرض ابنته ووقوفها لبيع منتجاتها التي صنعتها بنفسها، وظهر حلمي في الصور برفقة منى زكي وابنته وهما يقدمان الدعم لها في تجربتها الجديدة.

وعبر أحمد حلمي عن مدى فخره بابنته، ومازحها في الصور التي نشرها وأكد أن ابنته لن تقوم بمعاملته بشكل خاص، وتقدم تخفيضًا له على المنتجات التي تبيعها، بل أنه سوف يحصل على "تي شيرت" مجانًا.

أحدث ظهور لـ لي لي أحمد حلمي مع أسرتها

وظهر أحمد حلمي وأسرته وهم يرتدون الكمامات الطبية ويلتزمون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ونالت الصور إعجاب وتفاعل عدد من متابعيهم، الذين أشادوا بطريقة دعم أحمد حلمي لابنته، بشكل متواصل.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدعم فيها أحمد حلمي ابنته الكبرى لي لي، حيث نشر من قبل عبر حسابه على انستجرام تقرير خاص يشيد بمشروع ابنته، خاصة وأنها من أصغر المراهقين الذين بدأوا مشوارهم في عالم التجارة مبكرًا، بمشروع مميز، ملائم لموهبتهم.

مشروع لي لي أحمد حلمي

وتقوم لي لي أحمد حلمي بتحويل قطع الملابس والحقائب والأحذية إلى قطع فنية من خلال إضافة بعض الرسومات الشبابية، التي تُضفي أجواءً مبهجة على تلك القطع.

وكانت لي لي أحمد حلمي قد أهدت "جاكيت" لآدم الشرقاوي الذي شارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" مع والدتها الفنانة منى زكي وقام بأداء شخصية بيج زي، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في رمضان المنقضي.

وورثت لي لي أحمد حلمي موهبة الفن والرسم من والدها، الذي من المعروف عنه عمله بالديكور في فترة سابقة قبل عمله بمجال التمثيل، حيث بدأت مؤخرًَا مشروعًا خاصًا بها، وبدأت في الترويج له بشكل كبير، بدعم من والديها.