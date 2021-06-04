حساب موثق باسم ياسمين صبري يواصل توريطها في مواقف محرجة وأحدثها مع محمد رمضان

ياسمين صبري الفنانة المصرية عادت من جديد لتنفي صلتها بأي حسابات على موقع فيسبوك، تحمل اسمها وتورطها وتتسبب في وقوعها في مواقف محرجة مع زملائها بالوسط الفني.

ياسمين صبري في موقف محرج بسبب محمد رمضان

ياسمين صبري نشرت تغريدة عبر تويتر نفت خلالها امتلاكها أي حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد وجود حساب موثق يحمل اسمها، قام بالتعليق على الأزمة الأخيرة للفنان محمد رمضان وسخر منه، وانتشر التعليق بشكل كبير بين عدد من متابعيها، الذين اعتقدوا أنها تملك الحساب بالفعل خاصة وأنه موثق رسميًا من إدارة فيسبوك.

ياسمين صبري علقت على الأمر وقالت: "ليس لدي أي حسابات على الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.. مستحيل اتكلم كدة مع أو على أي حد"، في إشارة منها إلى التعليق الساخر المنسوب لها ضد زميلها محمد رمضان.

ياسمين صبري تحذر من حساب منسوب لها على فيسبوك

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتسبب فيها الحساب المنسوب للفنانة المصرية في إحراجها، حيث أنها حذرت منه من قبل بعد أن تعرضت للسخرية بسببه، خاصة وأن طريقة كتابة اسمها كانت مغلوطة وتحتوي على علامات التشكيل الخاطئة، وهو ما جعلها في مرمى سخرية الجمهور، قبل أن تحذر من الحساب وتهدد بإغلاقه، فكتبت عبر تويتر وقتها: "لا يوجد لدي حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وانا هقفله"، إلا أن الحساب لم يتم غلقه حتى الآن.

ياسمين صبري تستعرض صور من إجازتها الصيفية

وسبق أن تسبب هذا الحساب في الترويج لعدة شائعات عن ياسمين صبري، من بينها شائعة حملها بطفلها الأول من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والتي كان يتناقلها البعض لاعتقادهم أن توثيق الحساب يؤكد ملكية الفنانة المصرية له.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تحرص مؤخرًا على مشاركة الجمهور على انستجرام، بصور لها من إجازتها الصيفية في إحدى الدول خارج مصر، حيث ظهرت في أكثر من صورة وهي تقضي وقتا ممتعا أمام الشاطئ أو داخل اليخت الخاص بها.