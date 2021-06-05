نجاة ابنة الفنانة ريم أرحمه من الموت بعد تعرضها للصعق من شاحن الهاتف

ريم أرحمه الفنانة البحرينية كشفت عن موقف صعب تعرضت له ابنتها، التي واجهت الموت للحظات حتى تم إنقاذها من قبل الإسعاف الطارئ التي حرصت ريم أرحمه على توجيه الشكر لهم لسرعة الاستجابة والوصول في الوقت المناسب.

ريم أرحمه تكشف تفاصيل إنقاذ ابنتها من الموت

ريم أرحمه نشرت عبر حسابها على "سناب شات" صورة لسيارة إسعاف أوضحت أنها جاءت من أجل إنقاذ ابنتها التي تعرضت لصعق كهربائي داخل المنزل بسبب شاحن هاتف حاولت انتزاعه من مصدر كهربائي، الفنان البحرينية أكدت أن اللحظات التي مرت عليها كانت صعبة وأنها شعرت للحظات بأن ابنتها سوف تفقدها لكن كان الله رحيم بحالها، كما وجهت الشكر للفريق الطبي الذي وصل في الوقت المناسب لإنقاذ ابنتها.

فكتبت ريم أرحمة: "ربي لطف بحالنا شكرا الطوارئ على سرعة الاستجابة الله سلمنا وسلم بنتي وانكتب لها عمر جديد، ديروا بالكم من الشواحن بنتي بغت تروح منى الله رحم بحالنا، الحمدلله، الله يجزيكم خير ماصار لهم ربع ساعة أهم عندي وباشروا الموضوع ربي يعينكم رغم الظروف التي نمر فيها ربي يحفظ بلادي ويعزها".

ريم أرحمه تطمئن متابعيها على صحة ابنتها

ريم أرحمه عادت للظهور في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" من أجل أن تطمئن متابعيها وأصدقائها، بعد حالة القلق التي شعروا بها بسبب رسالة الفنانة البحرينية التي أكدت في الفيديو أن الموقف الذي مرت به كان صعبا وقاسيا ولا تتمنى أن يمر به أي شخص، كما قدمت اعتذارها لجميع من سعى للتواصل معها من أجل الاطمئنان على حالة ابنتها.

فقالت ريم أرحمة: "أحب أطمنكم أن ابنتي بخير وبصحة وسلامة، وذلك بفضل الله والمساعدة التي وصلت في الوقت المناسب، هذا قضاء الله، وظرف ودرس صعب مررنا به، وأتمنى أن لا يتعرض أي شخص لهذا الموقف، كنت أتمنى أن أطمئن الجميع بشكل اسرع، واطلب أن يسامحني الذين حاولوا التواصل معي من أجل الاطمئنان على ابنتي"، وأضافت ريم أرحمه: "عالم التكنولوجيا مخيف وممكن بسببه أن نفقد غالي، وهذا ما كاد يحدث لابنتي بسبب شواحن الهاتف فيجب على الجميع أن يغلقها قبل النوم".

آخر أعمال الفنانة ريم أرحمه

ريم أرحمه شاركت في شهر رمضان الماضي في أكثر من عمل درامي من بينها مسلسل "مارغريت" مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، حيث قدمت دور "جواهر"، كما شاركت كذلك في مسلسل "أبشر بالسعد" مع كل من الفنان نايف الراشد، ومريم الصالح، وحسين المنصور، أما العمل الثالث الذي شاركت فيه ريم أرحمه فهو مسلسل "الروح والرية" وقدمت من خلاله دور "هنادي"، وهو العمل الذي شارك في بطولته كل من هبة الدري، وشيماء علي، ويعقوب عبدالله، وعبدالله التركماني.