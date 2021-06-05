نقابة المهن التمثيلية تتدخل لإنقاذ الفنانة نورهان بعد تعرضها للتهديدات

نورهان الفنانة المصرية بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تعرضها للتهديد من قبل منتج أحد أعمالها الدرامية، تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من أجل إنقاذ الموقف وسرعة إنهاء الأزمة بين المنتج والفنانة.

أشرف زكي يتدخل لإنهاء أزمة الفنانة نورهان

نورهان بعدما نشرت أكثر من فيديو عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف من خلالها تعرضها للتهديد من منتج أحد أعمالها الدرامية، ورفضه إعطائها أجرها المتفق عليه نظير مشاركتها في هذا العمل الدرامي الذي يقوم بإنتاجها، الفيديوهات الذي نشرته نورهان كان لها ردود فعل واسعة جعلت نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي يتدخل من أجل إنهاء الأزمة.

وأكدت الفنانة المصرية في رسالة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" أن النقيب تدخل لحل المشكلة، كما قدمت له اعتذارها لكونها لم تكن حريصة أثناء توقيع عقود العمل الدرامي، فكتبت نورهان : "تم التواصل مع النقابة و تدخل لحل مشكلتي الشخص الأنبل والأكثر شهامة الدكتور أشرف ذكي، أخي و زوج أختي، سامحني أستاذ أشرف زكي مغلباك معايا دايما بقلة حرصي في توقيع العقود و سذاجتي المعهودة".

نورهان تتعهد بعدم تكرار أزمتها

نورهان أوضحت أن موقف أشرف زكي معها لم يكن هو الأول الذي يتدخل فيه من أجل إنقاذها، كما قدمت له وعدا بأن تكون حريصة أثناء توقيع على أي عمل جديد من أجل أن تضمن حقوقها المادية، وأنها لن تكرر هذه الأزمة مرة أخرى، حيث أن فور وقوعها طلبت الفنانة المصرية من النقابة سرعة التدخل من أجل انقاذها وصد التهديد الذي تعرضت له، فكتبت: "مش أول مرة تتدخل وتنقذني خيرك سابق ولكني اعدك إني احاول تكون آخر مرة وماغلبكش معايا تاني، نقيبي وافتخر، الحمد لله شكرا لدعمكم جميعاً".

تفاصيل التهديدات التي تعرضت لها الفنانة نورهان

نورهان كشفت أيضا في الفيديوهات التي قامت بنشرها عن أسرار الأزمة حيث أوضحت أنها كانت متعاقدة على المشاركة بنصف أجرها في العمل الدرامي محل الأزمة، لكنها لم تتلق أجرا حتى الآن، لافتة إلى أنها كانت تذهب إلى التصوير على أمل أن تتلقى أجرها في النهاية لكن ذلك لم يحدث، بينما عرضت رسالة صوتية جاءتها من منتج العمل الذي ظل يساومها وقال لها إنها سوف تأخذ مستحقاتها بشرط التوقيع على إقرار استكمال المسلسل وتصوير 45 مشهد، فيما لفتت نورهان إلى أنها لم يتبق لها سوى 10 مشاهد فقط.

كما أوضحت الفنانة المصرية أنها أمام خيارين، إما أن تصور 45 مشهدا، أو ستكون مجبرة على تصوير 15 حلقة أخرى، لأن المنتج هدد بتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، لأنها لم تكتب في عقدها أن العمل 15 حلقة فقط.

يذكر أن أحدث أعمال نورهان كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، ويسرا اللوزي، ومحمد ثروت، وندى موسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر.