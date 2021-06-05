9 يونيو.. ”كاريزما باند” يحيي حفلا فنيا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي فريق "كاريزما" الذي يقدم حفلًا جديدًا، يوم الأربعاء 9 يونيو، على مسرح النهر في تمام السابعة مساءً.

وكشف الفريق خلال الحساب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من المفاجأت التي يحضرها لجمهوره خلال الحفل، كما أضاف أن أغاني الحفل ستكون من اختيار الجمهور واطلق على الحفل عنوان "وحشتونا".

جدير بالذكر أن كاريزما باند اشتهر بتقديم أغانيه المختلفة التى تلمس الواقع وتخاطب الجمهور، ونجح في أن يحتل مرتبة قوية بين العديد من فرق الأندر جراوند.

يتكون أعضاء الفريق من: الفوكل محمد الكاشف، محمود منسى، مريم خطاب، أحمد زيزو (درامز)، أشرف إسكندر (بيز جيتار)، محمد حلمى (كى بورد)، نوار مجدى (كمان)، بهاء الدين (جيتار)، عمرو بكار (ايقاع)، شريف سعيد (اكورديون).