تايلور سويفت أمام رامى مالك فى بطولة فيلم جديد

ستنضم المغنية وكاتبة الأغانى الأمريكية تايلور سويفت إلى الممثل الأمريكى المصرى رامى مالك فى الفيلم القادم للمخرج الشهير ديفيد أو راسل، العمل الجديد الذى لم يكشف أى معلومات حول اسمه وقصته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

كما سيشاركهما البطولة كريستيان بيل ، ومارجوت روبي، وجون ديفيد واشنطن، وزوي سالدانا، وغيرهم، على أن يكون هذا الفيلم هو أول فيلم يخرجه المخرج منذ فيلمه "Joy" الذى طرح في 2015، وكان من بطولة الممثلة جينيفر لورانس.

راسل هو مخرج السينمائي حائز على جائزة الأوسكار عن فلميه "Silver Linings Playbook" و "American Hustle"، جنبا إلى كونه كاتب السيناريو.

ومن آخر أفلام الممثل المصرى الأمريكي رامى مالك، كان فيلم The Little Things، الذى دار حول "ديك" نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، الذى يعمل محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا دينزل واشنطن، ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.