1 يوليو.. أنغام تحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي، يوم 1 يوليو المقبل، على مسرح "النافورة" بدار الأوبر المصرية، في تمام الثامنة مساء، وسط إجراءات احترازية.
ومن ناحية أخرى، شوقت النجمة أنغام متابعيها لأغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"، ومن المقرر طرحها قريباً، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بوستر الأغنية، مصحوبا بتعليق: "قريباً.. أنا بعته كتير.. أنغام"، وعبّر متابعوها عن انتظارهم طرح أحدث أغنيات نجمتهم.
يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا كليب أغنية "هو نفس الشوق" عبر موقع "يوتيوب"، وتم طرحه في مارس الماضي، ومن كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي، والكليب إخراج عادل جمال، وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي.. وبحلاوته وبعذابه.. يظهر ان الشوق ياقلبي.. عمره ما يفارق صحابه.. والسهر اه م السهر يتعب عيوني".
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