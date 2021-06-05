محمد عبده يطرب جمهوره في حفلات الرياض بالسعودية

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عدد من صور وفيديوهات، حفل فنان العرب محمد عبده، الذي نظمته أمس الجمعة 4 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وقدم محمد عبده، في حفل الرياض، عدد من أروع أغانيه القديمة والحديثة على أوتار العود، من بينها: «أغنية سنا الفضة، أعترفلك، ساري»، وغريها من الأغاني، كما قام بغناء أحدث أغانيه «مستعجلة» لأول مرة أمام جمهوره.

ويعد الحفل ثانى الحفلات التى ستقام بعد عودتها مرة أخرى منذ جائحة كورونا، حيث أحيى الحفل الأول المطربة السورية اصالة نصرى والمطرب الكويتى نبيل شعيل.

وأحيا المطرب محمد عبده، مؤخرا حفلا عن طريق اللايف، فى عيد الفطر الماضى، وقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها، "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح"، وغيرهم، وفى وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان"، كما طرح أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، على يوتيوب.

أخر أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو الماضي- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

اغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

كلمات اغنية مستعجلة محمد عبده:

مستعجلة .. وش بك؟

خلي ثواني الليل .. تمتد للآخر.

أباسهر بقربك

مثل القمر وسهيل .. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع

وتوي بديت انسى الالم والالتياع

لاتوجعيني بالرحيل

ولا تذبحيني بالوداع

وترفقي في خافقٍ حبك.

مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..

واليوم بالصدفة التقينا

وياهلا بك يا الصدف.

شفتك وراح الشقا..

وغردت الأشواق فينا

ونبضنا الوافي عزف.

مو وقت لوم ولا عتب

ولا وقت عذال وغضب

قولي لخوفك ينسحب

وخلك مثل رمش وهدب

وابقي معي

لا تودعي

وبالهون لا تستعجلي بربك

مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس

ولو غابوا الاحباب؟

وش قيمة الاحساس..

لو يقفلون الباب

لاتحرمي قلبي الحنان

وقلبك بعد لا تحرميه

محتاج انا لك من زمان

وظامي على قربك وابيه

خذي يدي وهاتي يدِك

وعساَي أقدر أسعدك

واحقق احلامي معك .. مادمت انا جنبك

مستعجلة .. وش بك؟!