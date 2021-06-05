باراماونت الترفيهية: طرح جزء ثالث من فيلم الرعب ”A Quiet Place” في...

أعلنت استديوهات باراماونت الترفيهية طرح الجزء الثالث من امتياز أفلام الرعب الشهير "A Quiet Place" في 31 مارس 2023، وذلك بعد الافتتاحية القوية التي حققها الجزء الثاني في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه قبل اسبوع واحد.

وسيتولى جيف نيكولز، المخرج الفائز بجائزة أسبوع النقاد في كان عام 2011 عن فيلم "Take Shelter"، مسئولية توجيه السلسلة عن جون كراسينسكي الذي أخرج الجزئين السابقين، مع قصة مبنية على فكرة لكراسينسكي. وفق موقع "فارايتي".

يركز الجزء الثاني من فيلم "A Quiet Place" على قصص الناجين الآخرين إلى جانب عائلة أبوت (إيميلى بلانت وولديها)، الذين يتعرضوا للترهيب والرعب مِن قِبَل أشباح وكائنات مخيفة، لبعض الوقت، وعلى هذه اﻷسرة أن تظل طوال الوقت في صمت تام ودون إصدار أدنى صوت ﻷن هذه الكائنات تصطاد ضحاياها من خلال اﻷصوات التي يحدثونها أو يصدرونها.

يُعد "A Quiet Place" واحدًا من أهم أفلام الرعب في 2018، وحقق تقييمات مميزة عبر مواقع مراجعة الأفلام مثل "Rotten Tomatoes" وحاز على نسبة 95%، كما تخطت عائداته 340 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى بميزانية بلغت قدرها 17 مليون دولار فقط.