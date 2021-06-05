شاهد..رضوى الشربينى تخطف أنظار متابعيها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، باطلالة مبهجة ولوك مميز. وظهرت رضوى الشربينى، في إطلالة صيفية حيوية تبرز جمالها ورشاقته وتفاعل معها عدد كبير وجاءت تعليقاتهم ايجابية حول الطلة واختيارتها الموفقة لتسريحة الشعر والميك آب. ونالت صورها إعجاب متابعي رضوى الشربيني على “إنستجرام”. يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

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