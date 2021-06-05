الفنانة بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة بشري، ذكري وفاه والدها أحمد عبد الله، بنشر مجموعة صور له من الذكريات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعبرت بشري عن حبها لوالدها وعلقت علي صوره قائلة:«15 سنة مرت على وفاة الدكتور أحمد عبدالله رزة، والدى الحبيب والاستثنائي بإنسانيته ووطنيته وحبه ونهمه للعلم وبحثه عن الحرية والخير للغير واستماتته فى تحقيق العدالة للأقل حظا وتحقيق التوازن للانسان فى كل مكان وخلق جسور محبة وتسامح بين البشر على هذا الكوكب بمنتهى الشجاعة والصمود والتسامى والصبر امام الرياح العنيدة بإيمان وأخلاق الفرسان».

وتابعت بشري: «مش بقول كدة عشان ابويا اسألو اللى عرفوه هيقولولكم هو مين و معدنه ايه؟؟!! إلى روحك السلام يا والدى .. العمل الطيب والمخلص باقى و السيرة الطيبة هى النبته الحقيقية التى لا يستطيع احد ان يقتلعها من الأرض.. الله يرحمك ويحسن اليك وتدعيلنا انت من موقعك ربنا يلطف بينا و يرفع عنا البلاء. عشان اكيد انت فى مكان أحسن».

وفي سياق أخر شاركت بشرى في مسلسل الإختيار2 والذي شارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

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