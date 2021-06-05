ننشر القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نُشر عن الفنان أحمد سعد الذي ظهرت صوره أثناء تشاجره مع شاب داخل محطة وقود في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بداية قصة خناقة أحمد سعد ما نشرته إحدى رواد فيسبوك: «النهارده كنت في بنزينة بالقاهرة الجديدة، شُفت شاب صغير كان معدّي من ورا عربية، العربية كانت بترجع بسرعة وكانت هتخبط الولد.. الولد كرد فعل طبيعي قاله: خلي بالك وانت راجع».

وتضيف الفتاة التي نشرت تفاصيل واقعة خناقة أحمد سعد: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد.. راح عليه وقاله «بتكلم مين كده يلا؟»، فالولد رد عليه قاله «يلا؟ بكلمك إنت»، وطبعًا الكلام مجاش على هوا أحمد سعد، فضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته، ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط، وقطعله التيشيرت، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فردّ علينا بشتايم قذرة».

وعقب ذلك حدثت الفتاة منشورها: «الفنان أحمد سعد اعتذر للشاب بعد ضربه، لكني لن أترك حقي مع المطرب لأنه سبني».

وليست هذه هي أولى ازمات احمد سعد لكنه تعرض لأزمة بعد ظهوره في برنامج شيخ الحارة وهجومه على زوجته السابقة سمية الخشاب، التي سرد تفاصيل طلاقها والأزمات التي حدثت بينهما خلال فترة الزواج الذي انتهى بالانفصال، متهما إياها بالاستيلاء على منزله، لتظهر هي الأخرى في ذات البرنامج للرد على تصريحاته وتروي ما عانته معه من مشاكل وصلت إلى الضرب بالأيدي.