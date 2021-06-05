وفاة شقيق الفنانة شيرين متأثرًا بـ فيروس كورونا

أعلن المخرج المسرحى عبد المنعم محمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة شقيق الفنانة شيرين، صباح أمس الجمعة، وتشييع الجنازة بعد ظهر اليوم السبت 5 يونيو.

وكتب المخرج عبد المنعم محمد عبر فيسبوك: «انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين، سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

كانت الفنانة شيرين طلبت من جمهورها الدعاء إلى أشقائها، مؤكدة أنهم تعرضوا إلى أزمة صحية استدعت نقلهم إلى المستشفى.

وقالت “شيرين ” إن شقيقها الأكبر تعرض إلى الإصابة بكورونا يوم تشييع جثمان الفنان سمير غانم وتم نقله إلى المستشفى، وشقيقها الآخر الذى يكبرها أيضاً تعرض الى أزمة ليلة أمس وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وتمنت أن يدعو لهم الجميع بالشفاء.

آخر أعمال شيرين

من جهة أخرى، أكدت الفنانة شيرين أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد “مش أنا”، والذى تشارك فى بطولته الفنان تامر حسنى.

وقالت شيرين، إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان تامر حسنى، مؤكدة أنه شخص خلوق، وإنسان، بجانب أنه فنان راقٍ.

وأضافت: “خلال فترة تصوير للعمل مع تامر حسنى وجدت أنه على المستوى الشخصي شخص مهذب وفاضل، لذا أعتز بتعاونى معه، أتمنى له السعادة مع أسرته ووالدته وزوجته”.

تدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

ويشارك في الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وبيومي فؤاد، ومن تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق وإنتاج حسام حسني.