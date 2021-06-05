نجوى كرم تستعد لحفل جديد في الرياض وتبكي في "الدنيا علمتني"..فيديو

نجوى كرم تعود لإحياء حفلاتها الغنائية بعد أشهر من الابتعاد حيث سوف تحيي النجمة اللبنانية مع الفنان ماجد المهندس حفل جديد ضمن حفلات الرياض التي تنظم من قبل شركة روتانا والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كما من المقرر أن تظهر نجوى كرم خلال هذه الاسبوع في برنامج "الدنيا علمتني" الذي يعرض على قناة mbc.

نجوى كرم تشارك في حفلات الرياض

نجوى كرم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الصورة الدعائية لحفلها المنتظر في الرياض والذي يشاركها فيه الفنان ماجد المهندس، نجوى كرم كشفت عن تفاصيل الحفل وموعده حيث سوف يقام يوم الجمعة القادم 11 يونيو في فندق "فور سيزونز" في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يبدأ بيع تذاكر الحفل بدأية من اليوم السبت، وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة الدعائية التي نشرتها فكتبت: "برعاية الهيئة العامة للترفيه، تحيي شمس الغنية نجوى كرم حفلا ضمن حفلات الرياض نهار الجمعة ١١ يونيو في (فور سيزونز الرياض) من تنظيم شركة روتانا".

نجوى كرم تبكي في برنامج "الدنيا علمتني"

نجوى كرم لن يتوقف ظهورها خلال هذا الأسبوع على حفلها الساهر، حيث كشفت الفنانة اللبنانية عن مشاركتها في برنامج "الدنيا علمتني" الذي من المقرر عرضه يوم الأحد القادم على شاشة قناة mbc، والذي سوف تتحدث فيه على أصعب المواقف التي مرت عليها خلال مسيرتها في عالم الفن، وكذلك ارتباطها بأسرتها، حيث ظهرت نجوى كرم في الفيديو الدعائي لبرنامح "الدنيا علمتني" والذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام" وهي تبكي أثناء حديثها عن والدها الراحل، كما أوضحت الدور الكبير لوالدتها في بناء شخصيتها وجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها الصعبة وأن تتحمل تباع كل الخطوات التي تقوم بها.

نجوى كرم وماجد المهندس في الرياض

ظهور نجوى كرم المكثف خلال هذا الأسبوع يعد تعويضا عن فترة غيابها في الأشهر الماضية، حيث أن آخر حفل للفنانة اللبنانية كان في شهر يناير الماضي في الإمارات العربية المتحدة، وكان برفقة كذلك الفنان ماجد المهندس، ليتكرر اللقاء مرة في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات الرياض التي بدأت يوم الخميس الماضي بحفل لكل من الفنانة أصالة والنجم الكويتي نبيل شعيل، كما شارك كذلك الفنان الكبير محمد عبده في الحفل الثاني والذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير وقدم النجم السعودي مجموعة من أجمل الأغاني من بينها أغنية "مستعجلة" التي تعتبر من أحدث أعماله الغنائية.