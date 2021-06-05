الإعلان رسميا عن التحضير لموسم جديد من مسلسل "أمينة حاف"..بالفيديو

مسلسل "أمينة حاف" أحد أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها في شهر رمضان الماضي، مما جعل صناعه يفكرون في تنفيذ موسم ثاني من المسلسل، وذلك حسب ما أعلنوا في لقائهم مع برنامج " إي تي بالعربي".

إلهام الفضالة: توقعت النجاح الكبير لمسلسل "أمينة حاف"

الفنانة إلهام الفضالة تحدثت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" عن مسلسل "أمينة حاف" وذلك على هامش حفل تكريم صناع العمل ضمن مهرجان "المميزون في رمضان" في دورته الـ14 بالكويت، وأكدت الفنانة إلهام الفضالة أن نجاح "أمينة حاف" لم يكن مفاجئ بالنسبة لها بل كانت تتوقعه، وأشارت أن ما حققه المسلسل يعتبر استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "الكون في كفة".

فقالت إلهام الفضالة: "توقعت النجاح الكبير الذي حققه مسلسل (أمينة حاف) وكنت اؤكد على ذلك أثناء اللقاءات وقت تصوير العمل، حيث أن نجاح الأخير يأتي استكمالا لنجاح مسلسل (الكون في كفة) الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وسعيدة بتكريم صناع العمل، واعتبر أن تكريم الفنان هو دعم له من أجل الاستمرار".

تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف"

باسم عبدالأمير الفنان والمنتج الكويتي كشف بشكل رسمي لبرنامج " إي تي بالعربي" عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف"، موضحا أن نهاية الجزء الأول تسمح بتنفيذ أكثر من جزء جديدة للعمل فقال: "هناك فكرة جديدة نرغب في تنفيذها بالعمل بالاتفاق مع المؤلف خصوصا أن المسلسل انتهى على حلم الذي نستطيع من خلاله تقديم أكثر من قصة وجزء جديد، وهناك فكرة جاري العمل عليها".

شهاب جوهر الفنان الكويتي والذي جسد شخصية "فارس" أكد أيضا أن هناك أكثر من حلقة تم كتابتها خلال الفترة الماضية من قبل مؤلف المسلسل من أجل عرضها على صناعه، وأن هناك اتفاق مبدئي على تنفيذ الفكرة الجديدة للجزء الثاني من المسلسل فقال شهاب جوهر : "تم الاتفاق على فكرة الجزء الثاني من مسلسل (أمينة حاف) وذلك بعد مشاورات استمرت شهر كامل بين مناقشات طويلة مع كاتب العمل علي دوحان الذي قام بتقديم 3 أقتراحات للجزء الجديد وتم الاستقرار على فكرة وقراءة أول حلقتين منها".

نجاح كبير للجزء الأول من مسلسل "أمينة حاف"

أمينة حاف" من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا عند عرضها في شهر رمضان الماضي، وحصد المسلسل مشاهدة واسعة من قبل الجمهور العربي، وأشاد به العديد من النقاد خصوصا أن عمل درامي كوميدي، وتحمس صناع العمل لتقديم جزء ثاني منه بعد نجاح الجزء الأول، ومطالبة قطاع من الجمهور أن يتم تنفيذه وعرضه في شهر رمضان القادم.

وشارك في بطولة مسلسل "أمينة حاف" كل من إلهام الفضالة، وطيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.