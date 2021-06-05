نانسي عجرم تتجاوز أحزانها بعد وفاة حماتها ومعجبة تفاجئ محمد عبده ..مواقف ملفتة تخللت حفلات النجوم

حفلات النجوم التي أحيوها في الأيام الأخيرة شهدت عدة مواقف ملفتة تناقلها رواد السوشيال ميديا على انستغرام وأحدثها تصرف إحدى المعجبات في حفل محمد عبد وردة فعل الأخير، كذلك توقف الجمهور عند حفل نانسي عجرم الذي اضطرت الى احيائه رغم احزانها على وفاة حماتها التي فارقت عالمنا قبل أيام قليلة، في حين أشاد الجمهور بتصرف جورج وسوف مع احدى معجباته على المسرح، بينما كان لافتاً تدارك هيفاء وهبي لحظة تعثرها على المسرح بفستانها.. فتابعوا معنا التفاصيل.

نانسي عجرم تتجاوز أحزانها بعد وفاة حماتها

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحيت ليلة أمس حفلاً غنائياً خاصاً بإحدى الشركات الدوائية بقصر عابدين بالقاهرة وذلك بعد يومين على وفاة دفن والدة زوجها الطبيب فادي الهاشم حيث بدا بأنها حاولت تخطي وإخفاء أحزانها بهذا الحفل الذي كانت قد تعاقدت عليه سابقا.

وظهرت نانسي عجرم مرتدية جمبسوت أسود اللون والمزخرف بالحبيبات البراقة في وسطه، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحاضرين، بينما تناقل لها معجبيها مجموعة من الفيديوات الغنائية من بينها فيديو ظهرت فيه بموقف طريف وهي تقطع إحدى أغنياتها وتطلب من الجمهور التصفيق.

وكانت نانسي عجرم علقت وفاة حماتها قبل يومين وشكرت كلّ من واساها بفقدان حماتها، والدة زوجها الطبيب فادي الهاشم وكتبت عبر تويتر تغريدة جاء فيها :"شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا".

وأضافت "المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن".

معجبة محمد عبده تصيبه بالصدمة

الفنان السعودي محمد عبده تصدر اسمه التريند على غوعل في الساعات الماضية بعد احيائه ثاني حفلات الرياض التي تنظمها "هيئة الترفيه السعودية" بالتعاون مع شركة "روتانا للمرئيات والصوتياتـ،

وتداول معجبوه العديد من مقاطع الفيديو من الحفل وأبرزها مقطع فيديو ظهرت فيه احدى المعجبات الشابات وهي تصرخ بشكل هستيري بإسم "أبو نورة" ما دفع محمد عبده الى التوجه لها ومصافحتها، لكن صراخها الهستيري تواصل، ما أصاب ملامح محمد عبده الدهشة والصدمة بسبب ردة فعل هذه المعجبة.

محمد عبده قدم في الحفل باقة من أروع أغانيه القديمة مثل "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضي عيني" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مستعجلة" والتي طرحها أخيراً على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.

تعثر هيفاء وهبي في حفلها

الفنانة هيفاء وهبي احيت قبل يومين حفلا غنائيا ناجحا في القاهرة وهو الحفل الأول لها بعد فترة من اعتكافها عن تقديم الحفلات أثناء فترات الحجر الصحي بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وظهرت هيفاء الحفل متألقة بفستان ذهبي براق.

وتداول جمهور هيفاء مقطع طريف من حفلها حيث كادت أن تتعرض لموقف محرج لولا تداركها الأمر بسرعة، فظهرت في الفيديو وهي تتعثر بفستانها على المسرح أثناء رقصها لكنها استطاعت استعادة توازنها بسرعة.

بكاء معجبة جورج وسوف بشكل هستيري

الفنان جورج وسوف خطف أنظار الجمهور في أحدث حفلاته بدمشق، والتي أقيمت قبل أيام قليلة، وذلك بسبب طريقة تعامله مع إحدى المعجبات التي حرصت على الصعود له على خشبة المسرح والتفاعل معه عن قرب.

وتصدر اسم جورج وسوف الترند بعد انتشار الفيديو الذي جمعه بالمعجبة التي حضرت حفله، حيث ظهرت الفتاة وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات إحدى أغاني سلطان الطرب، والذي سمح لها بالوقوف بجانبه على المسرح ومصافحته، كما طالبها بالتوقف عن البكاء وأعطاها منديلًا لتمسح دموعها وقام باحتضانها، لتحاول بعدها تقبيل يده لكنه رفض ذلك، وظل يتحدث معها خلال الحفل.

وتفاعل الجمهور مع موقف جورج وسوف تجاه الفتاة الذي تسبب في حالة تصفيق من الحضور، وأشاد الجميع بتصرفه وتواضعه مع الفتاة واحترامه لجمهوره بشكل عام.