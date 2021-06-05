محمد عبده يشعل حفله في الرياض ويتصدر التريند..فيديو وصور

فنانة العرب محمد عبده عاد لإحياء سهراته الفنية من خلال حفله الذي أقيم مساء يوم الجمعة ضمن الموسم الجديد من الحفلات الغنائية في العاصمة السعودية الرياض، والتي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا.

محمد عبده يشعل حفله في الرياض

محمد عبده حظى باستقبال كبير من قبل الجمهور الذي حضر حفله الساهر في الرياض، وحرص على توجيه لهم التحية على حضورهم المميز في ليلة طربية أشعلت حماس الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي حيث بات اسم الفنان السعودي الكبير تريند على "تويتر" بسبب الاهتمام الواسع من قبل الجمهور السعودي بالحفل.

محمد عبده قام بغناء مجموعة من أجمل أعمالها التي قدمها خلال رحلته الطويلة مع الغناء، والتي حظت أيضا بتفاعل واسع من قبل الجمهور الغفير الذي حضر الحفل وظهر فيه محمد عبده وهو يعزف من خلال العود معظم أعماله، والتي كان من بينها أغنية "ما أرق الرياض"، وأغنيته الشهيرة "سنا الفضة"، وأغنية "تدلل علينا"، و" أيوه قلبي عليك التاع".

محمد عبده يغني أحدث أعماله "مستعجلة"

محمد عبده قدم كذلك خلال حفله الساهر أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان "مستعجلة"، والتي طرحت منذ أيام قليلة على القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب" وهي من ألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي، كما قدم كذلك أغنية "علي البال"، وموال "عيونٌ عن السحر".

الفنان محمد عبده قد وصل إلى مقر الحفل وكان في استقباله المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وقد نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا خلال الأيام الماضية أكثر من فيديو للبروفات التي قام بها الفنان السعودي الكبير استعدادا للحفل الذي يأتي ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي سوف يجري تنظيمها في الفترة القادمة.

ماجد المهندس ونجوى كرم في حفل جديد بالرياض

شركة روتانا كشفت في الساعات الماضية عن تنظيم حفل غنائي جديد يوم الجمعة 11 يونيو، ضمن حفلات الرياض، ويعتبر الحفل الجديد هو الثالث الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وشركة روتانا، وذلك بعد حفل الفنان محمد عبده، وحفل الفنانة أصالة ونبيل شعيل والذي أقيم يوم الخميس الماضي بحضور كبير من قبل الجمهور، وتأتي الحفلات الغنائية في السعودية بعد فترة طويلة من التوقف نتيجة أزمة فيروس كورونا التي تسبب في تأجيل العديد منها نظرا للإجراءات التي تم فرضها من قبل المملكة للحفاظ على الصحة العامة.