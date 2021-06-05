مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها سارة:"ربنا ينظر إليكِ بعين الرحمة"

مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها سارة نور الشريف بطريقة مميزة، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة قوية وتحرص بشكل مستمر مي نور الشريف على نشر صورها مع شقيقتها وأفراد عائلتها.

مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها سارة

مي نور الشريف نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها سارة نور الشريف، ويحتوى الفيديو على مجموعة من الصور التي تسجل أهم اللحظات في حياة شقيقتها سارة التي ظهرت في أكثر من صورة مع زوجها وكذلك خالتها الفنانة المعتزلة نورا، كما أظهر الفيديو بعض الصور التي جمعت الفنان نور الشريف مع أسرته قبل رحيله.

مي نور الشريف قدمت التهنئة لشقيقتها بهذه المناسبة، وكشفت عن مدى العلاقة التي تربطهما معا، وتمنت لها السعادة في كامل حياتها، فكتبت الفنانة المصرية لشقيقتها تعليقا على الفيديو قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا أختي وابنتي.. ربنا يسعد أيامك ويفرحك و يطبطب علي قلبك، و ينظر إليكي بالرحمة والكرم، مايو هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة والرائعة".

سوسن بدر تهنئ سارة نور الشريف بعيد ميلادها

مي نور الشريف والفيديو الذي قامت بنشره وجد صدى واسع من قبل متابعيها الذين قدموا لشقيقتها التهاني بهذه المناسبة، كما علقت الفنانة سوسن بدر عليه فكتبت: "حبيبتي سارة..كل سنة وانتم طيبين وبخير"، كما علقت كذلك سارة نور الشريف على الفيديو التي قامت شقيقتها بنشره وشكرتها عليها فكتبت: "ربنا يخليكي ليا يا هدية مامي وبابي ليا".

سارة نور الشريف قد تزوجت من خميس محمد خميس في عام 2015 قبل وفاة والدها الفنان الكبير نور الشريف بأشهر، وتحرص على عدم الكشف عن تفاصيل حياتها الخاصة، حيث أن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي هم من أقاربها وبعض الأصدقاء المقربين لها.

صور مي نور الشريف مع عائلتها

مي نور الشريف تحرص في الوقت نفسه على نشر العديد من الصور التي تجمعها مع أفراد أسرتها، حيث تنشر العديد من الصور التي تجمعها مع والدتها الفنانة بوسي، وكذلك خالتهما الفنانة المعتزلة نورا، وكذلك صور لشقيقتها سارة وزوجها، وكانت آخر صورة نشرتها مي نور الشريف لأسرته في شهر مارس الماضي وذلك عبر حسابها على "انستجرام" أثناء جولة لهم في إحدى الدولة فكتبت: "خالتي نورا و أمي ربنا يخليكوا تاج فوق راسي و ربنا يحميكوا و يديكوا الصحة، سارة أختي حبيبتي ربنا يقويكي و يديكي الصبر عليا".