شاهد.. أحدث ظهور ل كارول سماحة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة ، فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت كارول سماحة في الفيديو و هى تقوم بالتبضع برفقة صديقتها.
يذكر أن طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنية "اللي خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، من خلال حسابها الرسمي على “الإنستجرام”.
وتقول كلمات الأغنية: “بنقابل كل يوم في ناس زحمة وكتير اللي لابس حرير اللي حالة فقير.. في الآخر الأصل يحكم .. الواطي م الكبير .. يخربيت اللي خان .. واللي مالهوش أمان .. واللي شوفناه ملاك .. اتاريه طلع شيطان”.
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