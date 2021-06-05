خالد سليم يستعرض لياقته من عطلته الصيفية

شارك الفنان خالد سليم جمهوره فيديو جديد أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية،ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهر خالد سليم في الفيديو ب لياقة جسدية ملفتة،كما حازت صورته علي تفاعل كبير من متابعينه بالإعجابات والتعليقات.

وكتب سليم معلقا من خلال الفيديو:"بستمتع بكل لحظة في المكان الرائع ده".

يذكر أن أعلن المطرب خالد سليم، عن منحه “الإقامة الذهبية” من قبل دولة الإمارات.

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».

وآخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.