«العمانية للكتاب والأدباء» تواصل استقبال طلبات طباعة الكتب وتنوّه بشأن الدراسات العلمية

ضمن مشروعها الخاص بإصدارات عام 2022م

مسقط ـ «الوطن»:

تواصل الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، استقبال طلبات طباعة الكتب ضمن مشروعها الخاص بإصدارات الجمعية لعام 2022م، وذلك حتى مساء يوم الأحد 13 يونيو الجاري، وذلك استكمالا للأعمال الثقافية المتنوعة التي تعمل الجمعية على الاشتغال عليها والسعي لتحقيق رؤاها من خلالها لتكون أكثر حضورا لدى الكاتب العماني، ضمن خطة عملية تتوافق مع تطلعاته وأهدافه.

وفي حديث للمكرم المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي أشار إلى أن الجمعية تلقت حصيلة جيدة من طلبات طباعة الإصدارات للفترة المقبلة، وسيتم تحويلها جميعا للجان المتخصصة، كما أكد على إرسال الكتب المراد طباعتها بصيغة word، ونوّه الصقلاوي إلى نقطة ذات أهمية بالغة في شأن تلقي تلك الطلبات وأشار: نلاحظ تقدم بعض الكتاب بطلب طباعة دراساتهم العلمية دون تحريرها ككاتب، ولذلك من المهم أن تكون الدراسة قد حررت من جديد لتطبع ككتاب وليس دراسة علمية، تحوي ملخصات الدراسة أو البحث ومعوقاته ونتائجه وهذه كلها قد تؤدي إلى رفض الدراسة لأنها لم تقدم ككتاب.

وتمثلت شروط تقديم الإصدارات الأدبية للجمعية أن يكون العمل أصيلا في موضوعه، ويشكل إضافة فنية في مجاله ولم يسبق نشره، على أن تعرض الأعمال المقدمة للطباعة على اللجنة المختصة في الجمعية بطباعة الكتب، وقرارها نافذ في هذا الإطار، ويشترط أن يكون المتقدم من أعضاء الجمعية، وسدد اشتراكات عضويته حتى عام 2021م.

وترسل الأعمال إلكترونية على البريد الإلكتروني للجمعية : [email protected]، مشفوعة برسالة من المؤلف إلى رئيس الجمعية. الجدير بالذكر أن الجمعية ملتزمة بطباعة أي عدد قد يقر من لجان التحكيم، في الشعر والرواية والقصة القصيرة والنقد والبحوث والدراسات وأدب الطفل، وفق هوية تعرّف بإصدارات الجمعية وتتسم بها، والتي من شأنها رفد المكتبة الثقافية في السلطنة.