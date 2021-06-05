عبدالله الحضرمي يسرد بعدسته أسرار الطبيعة العمانية وتنوع مفرداتها

كتب: يوسف بن سعيد المنذري:

عندما يكون الفن العشق الأزلي لدى الإنسان ستنتج عنه أعمال ذات مضامين مميزة ومتفردة، فالبوح هنا يكون مختلفا برؤية الفنان ومنسجما مع أحاسيس فكرته التي تجسد بصمته الفنية وتترجم شغفه وقوة إرادته وعزيمته.

الكاميرا أصبحت جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية كما أصبحت العنصر الأهم الذي يلازم المصور كل حسب ميوله من مجالات التصوير المتفرعة، وما يدعو للفخر بأن العدسات العمانية مستمرة في حصد المراكز المتقدمة بأبرز مسابقات الضوء العالمية، كما تشكلت فرق التصوير في معظم ولايات محافظات السلطنة والتي لعبت دوراً هاماً في صقل مهارات المصورين وتوحيد الجهود وإبراز ما تزخر به الولايات من معالم تراثية وسياحية.

المصور عبدالله الحضرمي من ولاية سمائل من المصورين البارعين في توثيق أسرار الطبيعة ولم يكتف بالتصوير فحسب، فكونه خريج تربية فنية في جامعة السلطان قابوس اهتم بفنون الرسم الزيتي والمائي وانصب ميوله بنسبة كبيرة حول التصوير الفوتوغرافي.

وما دفع الحضرمي بتوجيه بوصلته نحو التصوير الفوتوغرافي حضوره أحد المعارض ومشاهدته عن قرب أعمال المصورين وإبداعاتهم في توثيق سحر الطبيعة العمانية حيث قرر شراء الكاميرا وخوض التجربة لتبدأ الانطلاقة الفعلية لصعود سلم التفوق حيث استطاع توظيف الرسم والتصوير كون الجانبين يرتبطان ارتباطا وثيقا في خدمة الفن فقد كان يجوب نهاية كل أسبوع الشواطئ والصحاري والجبال باحثا عن الجماليات التي تزخر بها السلطنة في مختلف محافظاتها، حيث كان يهتم بالتخييم حتى يتمكن من استكشاف المكان ويسلط عدسته للخروج بأعمال فنية تختزل الطبيعة الخلابة.

وحول تجربة الحضرمي في مجال الفن وتصوير الطبيعة تحدث قائلا: العدسة العين الثالثة التي يعكس من خلالها المصور أجمل التفاصيل التي تزخر بها السلطنة من خلال تنوعها البيئي وهنا يكون للمصور دور مهم في الترويج عن الجانب السياحي على أن يتحلى بعامل الصبر كون هذه الأماكن تتطلب السير لمسافات طويلة والتضحية بالوقت وأهمية وضع خطة ملائمة تتناسب مع المكان والوقت المناسب والأدوات اللازم استخدامها، وأضاف : المصور العماني يعيش وسط بيئة متنوعة تتسم بالثراء من حيث تضاريس المكان وتنوع الفعاليات الاجتماعية والثقافية بالأخص في مناسبات الأعياد وعرضات الجمال والخيل والمسابقات المتنوعة وهنا لابد أن أشيد بدور الجمعية العمانية للتصوير الضوئي من خلال بذل جهود كبيرة للاهتمام بالمصورين ومن خلالها تنعكس الإنجازات التي تتحقق على الصعيد العالمي في أبرز مسابقات التصوير الضوئي.