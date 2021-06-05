ناهد السباعي تعلن نقلها إلى المستشفى وتكشف تطورات حالتها المرضية

ناهد السباعي كشفت عن مرورها بأزمة صحية صعبة في الأيام الماضية، تسبب في نقلها إلى المستشفى، وذلك بعدما تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ من قبل أحد الأطباء.

ناهد السباعي تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

ناهد السباعي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أكدت من خلالها تعرضها لأزمة صحية طارئة تسببت في نقلها إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج، لكن تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ حيث كانت تعاني من ألم شديد لم تخفف آثاره على الرغم من حصولها على الأدوية، مما جعلها تواجه خطر حقيقي ومصاعب بسبب عدم قدرة الأطباء على تشخيص الحالة.

فكتبت ناهد السباعي: "من حوالي اسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزائده و المرارة، روحت أقرب مستشفي كشفوا عليا وعالجوني و ادوني محاليل و ادوية غلط، و روحوني البيت فضلت تعبانة و سخنت احساس صعب قوي إنك تبقي موجوع و تعبان و محدش عارف عندك ايه".

ناهد السباعي تطمئن متابعيها على حالته بعد نقلها إلى المستشفى

ناهد السباعي أوضحت أن عدم استقرار حالتها جعلها تذهب لمستشفى أخرى من أجل وضع حد للألم الذي تعاني منه، وهناك بدأ الأطباء في الاهتمام بها ووضع خطة للعلاج المناسب حتى استقرت حالتها، ووجهت ناهد السباعي الشكر لجميع الفريق الطبي الذي ساعدها على تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب، ووجهت التحية لهم، كما أكدت أن حالتها الصحية باتت الآن مستقرة.

ناهد السباعي حرص العديد من زملائها على الاطمئنان على حالتها وتمنى السلامة لها، وكان من بينهم الفنان أحمد السعدني الذي علق على ما نشرته زميلته فكتب: "ألف سلامة عليكي يا نودي"، بينما علق كذلك الفنان أحمد جمال سعيد، وليلى أحمد زاهر.

ناهد السباعي تساند الفنانة دلال عبدالعزيز

ناهد السباعي احتلفت في شهر مايو الماضي بعيد ميلادها وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها حيث نشرت بعض الصور من احتفالها المميز عبر حسابها على "انستجرام"، كما حرصت كذلك على دعم ومساندة الفنانة دلال عبدالعزيز في محنتها الصحية التي بدأت في الأسابيع الماضية ولا تزال الأخيرة تتلقى العلاج على إثرها في المستشفى، كما كشفت ناهد السباعي عن موقف إنساني قامت به الفنانة دلال عبدالعزيز تجاه أسرتها.

فكتبت عبر حسابها على "انستجرام" : "استاذة دلال كانت على طول تطمئن علي بابا في المستشفي ومسبتنيش انا واختي زي ما باين في الصورة و بابا ساب وصيته معها..ساعة وفاة اخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس، ربنا يشفيكي و يقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك و حبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".