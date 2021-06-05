قبل ميريام فارس ..قصص نجمات عشن تجارب قاسية مع الإجهاض

ميريام فارس صدمت الجمهور في اليومين الماضيين بعد كشفها لأول مرة عن تجربة مريرة عايشتها ألا وهي فقدانها لجنينها حيث جعلتها هذه التجربة محطمة ودخلت بسببها بفترة اكتئاب وانعزال عن العالم ونشاطاتها الفنية، فروت تفاصيل هذه الواقعة الأليمة عبر الفيلم الوثائقي لها الذي حمل عنوان "الرحلة"، في حين سبق ميريام فارس العديد من الفنانات اللواتي عايشن تجربة مريرة مماثلة، فنرصد لكم أبرز قصصهن.

ميريام فارس

الفنانة اللبنانية ميريام فارس أثارت تعاطف الجمهور بعد كشفها في الفيلم الوثائقي "الرحلة" الذي يوثق محطات من حياتها في السنوات الأخيرة، عن تعرضها لتجربة الإجهاض وفقدانها لجنينها أثناء الأزمة الصحية التي مرت بها عام 2017، معلنة بأن هذه الأزمة جعلتها أسيرة الإكتئاب وحطمتها لفترة زمنية لدرجة بأنها أوقفت جميع نشاطاتها الفنية واعتزلت العالم.

وروت ميريام فارس في الوثائقي عن تفاصيل تجربتها الموجعة وقالت :" بتاريخ 7/7/2017 علمت بأنني حامل بمولودي الثاني وحينها كنت أعاني من مشاكل صحية، فلم يتحمل جسمي الحمل ففقدت الجنين وحينها شعرت بأنني فقدت جزء مني، وشعرت بالذنب والإكتئاب والوحدة وشعور لا يمكن وصفه ولا تشعره الا كل سيدة مرت بظروف فقدان الجنين".

وتابعت ميريام فارس سرد معاناتها عن لحظة فقدانها الجنين :" في تلك الفترة لم يعد لدي هدف أو حلم ووأقفت مشاريعي الشخصية والفنية والأغاني اللي كنت أحضر لها رغم انني كنت معتادة بأن أفصل دائما بين حياتي الشخصية وعملي".

ميريام فارس أكدت ان تجربة الاجهاض حطتمها وجعلها تركز لاحقا أكثر على عائلتها وأن تفكر بالإنجاب مرة أخرى، لافتة الى ان معاناتها استمرت طويلاً رغم أنها تابعت بعدها حفلاتها حيث كان المسرح المتنفس لها للخروج من حالتها النفسية واكتئابها.

كارول سماحة

النجمة كارول سماحة عاشت تجربة أليمة جراء تعرضها للإجهاض في بداية الأشهر الأولى من زواجها حيث لم تكن تعلم من الأساس بحملها وكانت في تلك الفترة تخضع لتمرينات رقص لحفلاتها، كما كانت تتناول عقاقير للتخلص من ألام الظهر والتي لم تتلائم ابدا مع كونها حامل ففقدت طفلها.

كارول سماحة خبرت بهذه التجربة مشاعر أليمة جداً لكنها استطاعت تجاوز محنتها لاحقاً بعد حملها الثاني بإبنتها "تالا" حيث امتنعت حينها عن جميع النشاطات الفنية او القيام بأي مجهود، واهتمت أكثر بصحتها.

إيناس عز الدين

الفنانة المصرية إيناس عز الدين اضطرت إلى إجهاض جنينها بناء على نصيحة الأطباء لها الذين أخبروها بأن احتفاظها بجنينها كان يشكل خطرا كبيرا على حياتها، فقررت الرضوخ لهذا القرار الصعب والذي اعتبرته من اصعب التجارب والقرارات في حياتها.

وعبرت إيناس عز الدين عن حزنها الكبير لهذا الموقف الذي مرت به والذي تسبب بإنهيارها حينها إلا ان زوجها والمحيطين بها قدموا لها الدعم والمساندة.

فرح الهادي

الفنانة الكويتية فرح الهادي التي ما إن أعلنت بعد أشهر من زواجها عن فرحتها بحملها، حتى فقدت جنينها في الشهر الرابع واضطرت الى الخضوع لعملية اجهاض بشكل طارئ حيث نشرت فيديو من المستشفى وهي منهارة بالبكاء، بينما أعلن زوجها عقيل الرئيسي خبر اجهاضها بتدوينة للجمهور كتب فيها :"اللهم لا اعتراض قدر الله وما شاء فعل فرح بخير الحمدالله على كل حال لكن خسرنا الجنين حسبي الله ونعم الوكيل" .

ولم تكن هذه التجربة الوحيدة لإجهاض فرح الهادي التي كشفت لمتابعيها لاحقا بأنها تعرضت كذلك للإجهاض مرتين بسبب ضعف الحمل وعدم اهتمامها بصحتها.

مها محمد تفقد جنينها

الفنانة الكويتية مها محمد سارعت الى إعلان خبر حملها للجمهور والتعبير عن فرحتها بهذا الحدث السعيد، لكن فرحتها هذه لم تدم أسابيع قليلة حتى أعلنت في شهر مارس 2021 خبر اجهاض طفلها عبر تدوينة على ستوري حسابها في انستغرام، وكتبت فيها :"راح اقولكم خبر موزين والحمدلله على كل حال حبيباتي ... البيبي نزل يعني اجهضت من الله والحمدالله على كل حال... بشهر ونصف".