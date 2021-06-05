ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها والنجوم يقدمون لها التهاني.. فيديو

ياسمين عبدالعزيز احتفلت بتخرج ابنتها ياسمين من المدرسة، في حفل أقيم بمنطقة الأهرامات بمصر، وحرصت النجمة المصرية أن تحتفل مع جمهورها بهذه اللحظات المميزة في حياة ابنتها.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتخرج ابنتها

ياسمين عبدالعزيز نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من حفل تخرج ابنتها ياسمين من المدرسة، النجمة المصرية عبرت عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي أقيم بجوار الأهرامات وظهرت فيه مجموعة من الطلاب وهم يحتفلون بلحظة تخرجهم وسط حضور جموع كبيرة من أسرهم، وأكدت ياسمين عبدالعزيز أن ابنتها تعتبرها أخت وصديقة لها وليس مجرد ابنة، وتمنت التوفيق لجميع الأبناء، فكتبت النجمة المصرية تعليقا على الفيديو قالت فيه: "بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب".

أحمد العوضي يقدم التهنئة لابنة زوجته ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز انتشر الفيديو الذي نشرته بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفاعل معه العديد من زملائها في الوسط الفني، وكذلك زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم التهنئة لابنة زوجته على نجاحها وتخرجها فكتب: "مبروك ياسمينة ..عمر العالم أحبك يا بنت"، بينما كتب الفنان محمد رجب: "ألف مبروك ربنا يخليكو لبعض"، كما علق كذلك كل من الفنانة غادة عبدالرزاق، وبدرية طلبة، وكتب المخرج مصطفي فكري: "مبروك ربنا يباركلك فيها ويخليكم لبعض"، كما قدمت التهاني الفنانة سوسن بدر فكتبت: "امين يارب العالمين وألف مبروك ماشاء الله"، وبلغ عدد مشاهدي الفيديو خلال ساعات قليلة من نشره أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى الآن، وحرصت الفنانة مصرية على تصويره من مسافة بعيدة.

ياسمين بعد العزيز خلال الفترة الماضية قد نشرت مجموعة من الصورة مع فتاة اعتقد الجمهور أنها لابنتها ياسمين وذلك بسبب التشابه الكبير بينهما في وقت لم تعلن الفنانة المصرية بشكل رسمي أن الفتاة التي ظهرت معها في الصور التي قامت بنشرها هى ابنتها ياسمين أم لا مما أثار جدلا واسعا.

نجاح ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير"

ياسمين عبد العزيز حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم شخصية "الخديوي" التي حظت بإعجاب قطاعا واسعا من الجمهور ، كما نال العمل إشادة واسعة من النقاد والمشاهدين أثناء عرضه كما تصدر محركات البحث، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز لم تكشف حتى الآن عن مشروعاته الدرامية الخاصة بشهر رمضان القادم، بينما تستعد للمشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان " حظاظا بظاظا" مع النجم بيومي فؤاد.