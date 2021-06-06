وفاة شقيقة الراحل محمود عبد العزيز بعد يوم من ذكرى ميلاده الـ 75

أعلنت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز اليوم وفاة نادية عبد العزيز، شقيقة الفنان الراحل، بعد يوم من إحياء الأسرة لذكرى ميلاد محمود عبد العزيز الـ 75.

وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

ونعى محمد محمود عبد العزيز اليوم عمته الراحلة نادية عبد العزيز على حسابه بانستقرام، وأعلن وفاتها في تدوينة مؤثرة قال بها:" مفيش كلام يتقال.. السلام امانة يا عمتى.. اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي نادية عبد العزيز في ذمة الله.."، وجاءت وفاة شقيقة محمود عبد العزيز بعد يوم من إحياء الأسرة لذكرى ميلاده الـ 75، وهو الأمر الذي أثر في قلوب الجمهور.

النجوم يواسون أسرة محمود عبد العزيز

وقدم عدد من الفنانين رسائل التعازي إلى أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بعد وفاة شقيقته اليوم، ومنهم الفنان سليمان عيد الذي علق قائلاً:" إنا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله"، وعلقت الفنانة نادية الجندي وقالت:" البقاء لله خالص التعازي"، وقدم عدد من النجوم التعازي والمواساة للأسرة ومنهم لطيفة ومي نور الشريف وشيكو ومي سليم ومنة فضالي وشريف رمزي وريهام أيمن وميريهان حسين وغيرهم.

ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز

وأحيت أسرة محمود عبد العزيز ذكرى ميلاده الـ75 أمس، حيث حرص نجله الفنان محمد محمود عبد العزيز على نشر صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع والده وهما يرتديان ملابس متشابهة، واعتبر الصورة بمثابة هدية لوالده الراحل، ووجه رسالة مؤثرة لوالده وقال:" يوم ولادة روحي قبل ميعادها بسنين كتير، النهاردة حضرتك بقا عندك ٧٥ سنة بالتمام والكمال، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وفي مكان احسن واحلى من هنا بكتير يا اغلى وأحن قلب خلقه ربنا يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي وكل حاجة حلوة خلقها ربنا..".

ونشر أيضاً كريم محمود عبد العزيز رسالة إلى والده الراحل في ذكرى ميلاده، ونشر معها عدة صور نادرة له مع والده وقال على حسابه بانستقرام:" عيد ميلاد أبويا عيد ميلاد أغلي الغاليين عيد ميلاد الراجل الجدع الطيب اللي كلكم بتحبوه يا ريت ندعيله كلنا".