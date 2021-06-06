شريف مدكور يرد على الانتقادات بعد رأيه الصادم في طلبات الإقتراض منه.. بالفيديو

شريف مدكور، الإعلامي المصري، تصدر مواقع التواصل بسبب تدوينة له هاجم بها بعض المتابعين بسبب طلباتهم إقتراض الأموال منه، وكشف عن رأيه في تلك الظاهرة التي رفضها مما جعله يثير الجدل بين متابعيه.

شريف مدكور يثير الجدل بسبب إقتراض المتابعين منه

ونشر الإعلامي شريف مدكور تدوينة على حسابه بفيسبوك أمس، كشف بها عن رفضه إعطاء الأموال للناس على طريقة الإقتراض، وقال في تدوينته:" صباح الخير يا ريت محدش يبعت يطلب مني انه يستلف فلوس علشان انا ضد الموضوع ده، انا عارف ان الحياة صعبة بس علي قد لحافك مد رجليك شكراً"، وأثارت تدوينة شريف مدكور جدلاً كبيراً وتلقى انتقادات أيضاً واتهمه البعض بقسوة القلب وعدم مساعدة الغير.

شريف مدكور يرد على انتقادات رأيه في الإقتراض

ورد الإعلامي شريف مدكور على الجدل الذي أثاره على مواقع التواصل وعلى الانتقادات التي تعرض لها، ونشر فيديو عبر حسابه بفيسبوك أوضح بها رأيه وسبب كتابته لهذه التدوينة المثيرة للجدل، وقال إنه لم يكشف رأيه للمرة الأولى في هذا الموضوع، وابدى اندهاشه من الجدل الكبير حوله رغم إنه يرى إنه أمر لا يحتمل كل ذلك، وأضاف إنه لا يفهم كيف يرسل شخص له رسالة يطلب بها الاقتراض منه وهو لا يعرفه من الأساس.

شريف مدكور يوجه رسالة للمنتقدين

وقال شريف مدكور إن من يحتاج أموال حقاً لن يرسل إلى شخص لا يعرفه ليطلب منه المال، وقد يرسل إلى أقاربه أو أصدقائه مثلاً، وأضاف إنه تعرض لكم كبير من الانتقادات والشتائم بسبب تدوينته، ودافع عن نفسه وقال إنه يحصل على المال بعد شقاء، لذلك لن يستطيع إرسال المال لمن لا يعرفه ولكنه قد يفعل ذلك مع أصدقائه ومعارفه فقط، وأشار إلى أن بعض الطلبات التي تصله غير ضرورية مثل طلب مال من أجل شراء مستلزمات عادية وشراء أجهزة إلكترونية وغيرها.

واختتم شريف مدكور حديثه قائلاً إن من يطلب منه المال من أجل العلاج يستجيب لطلبه من خلال المساهمة في المستشفى نفسها وليس إعطائه المال نقداً، وأضاف إنه تعرض لإساءة كبيرة من بعض المتابعين بسبب تعليقه على هذه الظاهرة، ومنها تعليقات حول مرضه وأزمته الصحية الأخيرة.